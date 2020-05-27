2020-05-27T17:14:26+03:00
Общество

Свердловский губернатор представил новые правила работы торговых центров и ресторанов

Региональные власти утвердили форму санитарной декларации
Алина СУРИНА
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Евгений Куйвашев опубликовал в Instagram санитарную декларацию для торговых центров и кафеЕвгений Куйвашев опубликовал в Instagram санитарную декларацию для торговых центров и кафеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловский губернатор представил новые правила работы торговых центров и ресторанов. Санитарною декларацию, которую сегодня утвердили региональные власти глава региона опубликовал на своей странице в Instagram. Документ уже был выслан всем бизнес-объединениям региона.

Документ даст право открыться организациям при соблюдении всех санитарно-профилактических мероприятиях по защите от распространения коронавирусной инфекции. Но пока речи о возобновлении работы кафе и торговых центров нет. По словам губернатора, Роспотребнадзор строго по инструкции следит за соблюдением всех коэффициентов из методички, которые надо выполнить для снятия ограничений.

- С количеством тестов и свободных мест в больницах у нас все в порядке, остался один пункт — коэффициент распространения коронавируса. Тут нам серьезно подпортила картину вспышка на складе «Красного и белого». Если подобных случаев больше не будет, я снова буду ставить вопрос о поэтапном выходе с карантина, - написал Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, при соблюдении санитарных правил и ответственном подходе бизнес вполне можно освобождать от ограничений. Глава региона отметил, что можно надеяться, что пока идет подготовка необходимых для открытия документов, ситуация будет развиваться именно по такому сценарию.

Выдержка из декларации Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Выдержка из декларации Фото: Instagram Евгения Куйвашева

ИСТОЧНИК KP.RU

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