Всем и сразу: ученый попросил Путина выдать многодетным семьям еще по 12 тысяч, а потом еще

27 Май 2020 2020-05-27T15:13:01+03:00

Деньги для многодетных семей лишними не будут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В период самоизоляции нужно поддержать семьи с детьми

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Сейчас российское правительство разрабатывает общенациональный план действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов обратился к президенту Владимиру Путин с предложением включить в план меру по выплате по 12 тысяч рублей на каждого ребенка многодетным семьям.

Такую выплату, по мнению Крупнова, нужно произвести в июне-сентябре 2020 года, чтобы поддержать многодетные семьи в условиях безработицы и снижения доходов. Об этом пишет NEWS.ru.

На втором этапе в конце 2020 года выплату нужно повторить, а также принять закон, который гарантирует ежемесячный доход семье на каждого ребенка не ниже прожиточного минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU