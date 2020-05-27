2020-05-27T15:13:01+03:00
Общество

Всем и сразу: ученый попросил Путина выдать многодетным семьям еще по 12 тысяч, а потом еще

В период самоизоляции нужно поддержать семьи с детьми
Лев ИСТОМИН
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Деньги для многодетных семей лишними не будутДеньги для многодетных семей лишними не будутФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сейчас российское правительство разрабатывает общенациональный план действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов обратился к президенту Владимиру Путин с предложением включить в план меру по выплате по 12 тысяч рублей на каждого ребенка многодетным семьям.

Такую выплату, по мнению Крупнова, нужно произвести в июне-сентябре 2020 года, чтобы поддержать многодетные семьи в условиях безработицы и снижения доходов. Об этом пишет NEWS.ru.

На втором этапе в конце 2020 года выплату нужно повторить, а также принять закон, который гарантирует ежемесячный доход семье на каждого ребенка не ниже прожиточного минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Всем и сразу: ученый попросил Путина выдать многодетным семьям еще по 12 тысяч, а потом еще
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