2020-06-29T12:57:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, когда в Свердловской области откроются кинотеатры

Нарушителей мер предосторожности не будут штрафовать
Олег ГАЛИМОВ
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Об этом в ходе совещания с Михаилом Мишустиным заявил вице-премьер Дмитрий ЧернышенкоОб этом в ходе совещания с Михаилом Мишустиным заявил вице-премьер Дмитрий ЧернышенкоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кинотеатры России откроют свои двери для посетителей с 15 мюля 2020 года. Об этом в ходе совещания с Михаилом Мишустиным заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что, несмотря на наличие строгих мер предосторожности, нарушителей не будут штрафовать.

- Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование, - рассказал Дмитрий Чернышенко в начале июня во время брифинга с другими членами правительства.

Ранее Роспотребнадзор опубликовывал особые требования к кинотеатрам в условиях пандемии коронавируса. Например, персоналу и посетителям придется обрабатывать руки антисептиками.

Кроме этого сотрудникам нужно будет работать в масках и перчатках, а зрителям — соблюдать социальную дистанцию. Для этого билеты будут продаваться таким образом, чтобы граждане находились друг от друга на расстоянии 1,5-2 метров.

ОФИЦИАЛЬНО

Еще 214 случаев COVID-19 зарегистрировано в Свердловской области. Всего в регионе зарегистрировано 12516 случая новой коронавирусной инфекции.

Состояние 150 госпитализированных оценивается как тяжелое, 114 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ.

Выписано 90 человек. Всего уральские врачи вылечили 7309 пациентов.

Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 93.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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