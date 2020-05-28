2020-05-28T13:19:27+03:00
Общество

Детские лагеря в Екатеринбурге и Свердловской области 2020: когда откроются, пустят ли школьников, переболевших COVID-19

И придется ли детям всю смену ходить в масках
Данил СВЕЧКОВ
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Детям в лагере можно будет ходить без масок. А сотрудникам - нет.Детям в лагере можно будет ходить без масок. А сотрудникам - нет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Загородные детские лагеря в Свердловской области все-таки откроются этим летом, несмотря на пандемию коронавируса. Правда, не везде, а лишь в тех районах, где очень мало случаев заболевания COVID-19. О том, как они будут работать, сегодня, 28 мая, рассказали представители МЧС, Роспотребнадзора и министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Тезисно объясняем, что изменится.

КОГДА НАЧНУТ РАБОТАТЬ ЗАГОРОДНЫЕ И ДНЕВНЫЕ ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ

Это зависит от санитарно-эпидемической ситуации в каждом конкретном районе области. В министерстве образования признают, что условия сейчас неблагоприятные, поэтому начнут работать лагеря в первую очередь в тех муниципалитетах, где нет заболеваемости и где коэффициент распространения инфекции меньше 0,5.

- При соблюдении этих условий мы планируем открыть на данных территориях оздоровительные загородные учреждения с 15 июня, - говорит Юрий Биктуганов, министр образования и молодежной политики Свердловской области. - Если ситуация не позволит сделать этого, перенесем сроки на начало июля.

Если же говорить про лагеря дневного пребывания детей, то они в лучшем случае начнут работать с 15 июля.

Питание детей будет организовано по графику, чтобы в столовых не собиралось много детей за раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Питание детей будет организовано по графику, чтобы в столовых не собиралось много детей за раз.Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКОЛЬКО ДЕТЕЙ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ЗАГОРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ

В два раза меньше, чем обычно. Чтобы не допускать распространения коронавируса и соблюдать социальное дистанцирование, каждый детский лагерь будет принимать лишь половину того количества детей, на которое рассчитан. Грубо говоря, если прошлым летом лагерь принимал по 100 человек за смену, то в этот раз он примет только 50 за смену. Если же говорить про палаточные детские лагеря, то этим летом в четырехместных палатках смогут жить лишь по двое детей, а в двухместных только по одному.

СМОГУТ ЛИ РОДИТЕЛИ НАВЕЩАТЬ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЕ

Нет, не смогут. С этим категорично. Максимум – созваниваться по телефону. Также родителей пустят в лагерь в экстренном случае, если с ребенком что-то случится или его срочно надо будет вывезти из лагеря.

- Родительского дня в оздоровительной организации не будет, - говорит Наталья Моисеева, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. - В обязательном порядке будет обследован на коронавирус персонал организации. Каждый ребенок должен прибыть в лагерь со справкой об отсутствии заболеваний. Будут введены ограничительные мероприятия – одновременный заезд всех детей и сотрудников, и одновременный выезд. Выезжать во время смены из организации не смогут ни дети, ни сотрудники.

БУДУТ ЛИ ДЕТИ ВСЮ СМЕНУ ХОДИТЬ В МАСКАХ

Дети будут отдыхать без масок. Но вот сотрудники пищеблока, медицинский и технический персонал лагерей будет работать в масках и перчатках. Также в лагерях поставят дозаторы с жидкостью для обработки рук, а питание организуют по графику, чтобы в столовой за раз не собиралось много детей. Аналогичные условия сделают и в лагерях дневного пребывания.

- При перевозке детей будут соблюдаться требования по обработке транспорта, - добавляет Наталья Моисеева. - Перед поездкой водителя осмотрят. В течение всей поездки он будет в маске и перчатках. Когда дети выйдут из автобуса, салон обработают.

СКОЛЬКО ВСЕГО ЛАГЕРЕЙ ОТКРОЮТ

Пока в региональном министерстве образования планируют открыть 68 загородных оздоровительных лагерей и 1124 лагерей дневного пребывания.

Летние лагеря в этом году будут принимать вдвое меньше детей, чем могли бы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летние лагеря в этом году будут принимать вдвое меньше детей, чем могли бы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

СМОГУТ ЛИ ПОПАСТЬ В ЛАГЕРЬ ДЕТИ, КОТОРЫЕ ВЫЛЕЧИЛИСЬ ОТ COVID-19

Этот вопрос будет решаться индивидуально в каждом случае. В министерстве образования отмечают, что решение будет приниматься исходя из медицинской справки, которую родители будут подавать для получения путевки в лагерь.

- Вопрос непростой, - говорит Юрий Биктуганов. - Хотели бы, чтобы дети, которые переболели или были в контакте с теми, кто болеет COVID-19, также сдавали анализы и подтвердили, что не являются носителями коронавирусной инфекции. После этого индивидуально будем принимать решение о пребывании детей в загородном лагере.

В Роспотребнадзоре же напоминают, что после выздоровления человеку, переболевшему COVID-19, следует еще 14 дней находиться на самоизоляции.

- Переболевший ребенок едет в оздоровительное учреждение с точно с такими же справками, как и раньше, - говорит Наталья Моисеева. - Состояние здоровья оценивает лечащий врач. Справка нужна будет не только о состоянии здоровья, но и об отсутствии контакта ребенка с заболевшими коронавирусом людьми.

КАКАЯ СПРАВКА НУЖНА, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ В ЛАГЕРЬ

Стандартная справка об эпидблагополучии, то есть о том, что вы здоровы и что вы не контактировали с заболевшими людьми. Выдается в поликлинике, действительна трое суток.

СОКРАТЯТ ЛИ СМЕНЫ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ

Нет, не сократят. В региональном министерстве образования напоминают, что оздоровительный эффект от нахождения в детском лагере можно получить только за 21 день.

Родительского дня в лагерях Свердловской области в этом году не будет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родительского дня в лагерях Свердловской области в этом году не будет.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК С ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ У ПАЛАТОЧНЫХ ЛАГЕРЕЙ

Ее увеличили после того, как прошлым летом в Хабаровском каре в загоревшемся палаточном лагере «Холдоми» погибли четверо детей.

- Основная причина гибели детей в «Холдоми» была в неправильном размещении палаток, - отмечает Руслан Артемьев, заместитель начальника отдела организации надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области. - Сейчас более жестко определен порядок размещения палаток в лагерях, их размеры и на каком расстояния одна должна быть от другой. Также отмечаем, что в палатках запрещено использовать электричество, прокладывать по ним сети наружные или внутренние. Кроме того в каждой палатке должен быть автономный пожарный извещатель - прибор на батарейках, который крепится на потолок и издает неприятный звук при задымлении. Этот сигнал разбудит в случае пожара и позволит выбраться из палатки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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