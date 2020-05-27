«Персонал стирал маски перед каждой сменой»: Горбольницу №1 в Екатеринбурге оштрафовали после вспышки коронавируса

В Екатеринбурге суд оштрафовал ЦГКБ №1 на сто тысяч рублей после вспышки коронавируса в медучреждении. В Горбольницу наведались сотрудники регионального Роспотребнадзора,чтобы провести расследование и понять, почему там заразились люди. В итоге в терапевтическом и хирургическом корпусах нашли массу нарушений.

Первое из них - сотрудников с подозрением на COVID-19 не отстраняли от работы. Это подвергло опасности других пациентов и остальных медработников больницы.

- Не было принято и решения о госпитализации заболевшего персонала при появлении симптомов COVID-19 в инфекционный стационар. С диагнозом «Пневмония неустановленной этиологии» сотрудник был оставлен в МБУ «ЦГКБ №1 Октябрьского района», что создало возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности и могло привести в дальнейшем к инфицированию пациентов отделений. Заболевшая сестра-хозяйка не была отстранена от работы при наличии симптомов, не исключающих COVID-19, - рассказывают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Помимо этого, в больнице пренебрегали индивидуальной защитой для каждого работника. Сотрудниками терапевтического отделения приходилось многократно использовать маски, стирая их перед каждой сменой. В одном из корпусов не работала ультрафиолетовая лампа, в журналах не отмечалась работа бактерицидных ламп.

- Не в полном объеме проводился отбор проб для вирусологического исследования на группу возбудителей респираторных инфекций у госпитализированных больных с диагнозом «внебольничная пневмония», - добавили в пресс-службе суда.

Напомним, вспышка коронавируса в ЦГКБ №1 произошла в конце апреля. Сообщалось о 91 человеке, включая медиков и пациентов, чей диагноз подтвердился. Сразу после этого 250 врачей Во время брифинга оперштаба по борьбе с коронавирусом вице-губернатор Павел Креков заявил, одной из возможных причин вспышки заражения стала халатность медперсонала.