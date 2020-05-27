2020-05-27T16:24:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Верхней Пышме четырехмесячный младенец заразился коронавирусом

Это самый маленький пациент с Covid-19
Юлия СТАЛИНА
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Малыш находится под наблюдением врачей.Малыш находится под наблюдением врачей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирусная инфекция не обходит стороной даже самых маленьких пациентов. Среди зараженных Covid-19 в Свердловской области встречаются даже младенцы. Вот, например, в Верхней Пышме заболел четырехмесячный малыш, и сейчас он находится под наблюдением медиков. Об этом 27 мая сообщил главный врач Верхнепышминской ЦГБ Вячеслав Денисов. Также он рассказал, сколько всего детей с подтвержденным диагнозом в их больнице.

- Госпитализированы в общей сложности пятнадцать детей разного возраста. Самому маленькому – четыре месяца. В основном заражение проходит по семейно-квартирному очагу, есть у нас и дети из многодетных семей, - сказал Денисов.

Сейчас в Верхнепышминском городском округе количество жителей с подтвержденным диагнозом достигло 157 человек: 116 – в Верхней Пышме, 41 – в Среднеуральске. В ЦГБ развернуто 274 койки, из которых 263 заняты. Часть людей с подтвержденным диагнозом, другая с подозрением.

- У значительной части заболевших процесс протекает бессимптомно. В таких случаях пациенты транспортируются в один из обсерваторов, развернутых на территории Свердловской области. Но были прецеденты, когда на наших глазах легкая форма достаточно быстро, буквально в течение суток, трансформировалась в более тяжелое состояние – таких пациентов мы оставляем в больнице, - добавил главврач.

Напомним, четырехмесячный младенец с коронавирусом в Верхней Пышме это не первый маленький ребенок с Covid-19 в Свердловской области. В мае тесты подтвердились у мальчика, которому вот-вот исполнится годик. Родители малыша не хотели отдавать сына в больницу, в итоге маму удалось уговорить на госпитализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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