Дошло до суда: в Екатеринбурге с коронавирусом госпитализировали годовалого малыша

В Екатеринбурге коронавирус зафиксировали у одного из самых маленьких пациентов за все время вспышки Covid-19 на Урале. Мальчику исполнится один год только в июне. Но на лечение в больницу он попал не сразу. Родители малыша отказывались добровольно отдать ребенка на госпитализацию.

При появлении у него признаков простуды, родители обратились в 13-ю больницу. Ребенка обследовали на дому и сделали ему тест.

На днях пришли данные лабораторного обследования, подтвердившие у ребенка Covid-19. Но мама мальчика не захотела лежать в больнице с малышом. Женщина написала отказ от госпитализации.

В итоге Роспотребнадзору пришлось добиваться принудительной госпитализации мальчика через суд.

14 мая в Кировском районном суде Екатеринбурга состоялось судебное заседание, в ходе которого ведомству удалось добиться решения о принудительной госпитализации младенца.

Родители на суд не явились, хотя были о нем предупреждены.

Врачи и полиция полтора часа пытались попасть в квартиру, но двери им так и не открылиФото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы вместе с матерью доставить ребенка на лечение в больницу, силовики, а также представители Роспотребнадзора и опеки полтора часа стучались в квартиру, расположенную в одном из домов на улице Первомайской. Но двери им никто не открывал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/779124" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге врачам пришлось вызывать полицию, чтобы доставить в больницу годовалого малыша с коронавирусом.Евгений СТОЯНОВ

Однако позже специалистам Роспотребнадзора все-таки удалось уговорить маму госпитализировать ребенка.

- В настоящее время родители согласились на госпитализацию ребенка в лечебное учреждение. Мама будет находиться вместе с ним, - рассказали «Комсомолке» специалисты Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, - Специалисты Роспотребнадзора еще раз обращают внимание горожан на необходимость обязательной госпитализации заболевших коронавирусной инфекцией, ответственности взрослых за вовремя начатое лечение заболевания у детей, а также настоятельно призывают всех к строгому соблюдению ограничительных профилактических мероприятий.

По словам соседей, две эти иномарки принадлежат маме и папе малыша, у которого обнаружили коронавирусФото: Евгений СТОЯНОВ

Соседи семьи характеризуют их положительно.

- Маша (имя изменено. – Прим. Ред.) – активная женщина. Например, у нас во дворе долго стояли мешки с мусором и никто не хотел их вывозить, а она этого добилась. Ничего плохого про нее сказать не могу. Она – домохозяйка, а ее муж занимается бизнесом по установке пластиковых окон и дверей, - рассказали «Комсомолке» соседи семьи.

Напомним, официально в Свердловской области 2 362 зараженных коронавирусом. За все время от инфекции скончались четыре человека.

К сожалению, это не первый случай когда представителям Роспотребнадзора приходится обращаться в суд, чтобы принудительно госпитализировать людей из-за коронавируса. Весной это пришлось сделать, чтобы положить в больницу маму с двумя малолетними дочками, недавно вернувшимися из Китая. Добровольно исполнять решение суда мама не захотела, тогда к ней домой пришли полицейские. Позже выяснилось, что коронавирус у детей не подтвердился.