«Мы еще не готовы»: когда Роспотребнадзор разрешит уральскому бизнесу работать во время пандемии

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял декларацию, где объяснил условия, по которым уральские предприятия могут открыться. Это касается работы торговых центров и ресторанов, а также непродовольственных магазинов. Чтобы снова принимать посетителей, бизнесу придется раскошелиться. Ведь согласно документу, в торговом помещении должны соблюдаться все меры безопасности: сотрудники обеспечены масками, перчатками, регулярное проветривание, обязательная санобработка и многое другое. Вроде бы зеленый свет для владельцев магазинов и кафе, однако тут есть жирное «но».

Закрытые торговые центры в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх, сейчас перед бизнесом стоит сложный выбор. На одной чаше весов возможность снова зарабатывать, на другой – проблемы с финансами, ведь на все эти санитайзеры, маски, бактерицидные лампы и бесконтактные градусники нужны деньги. А их нет, потому что предприятия два месяца не работали.

- Предприниматели перешли от тотального требования «Дайте нам работать» к взвешенному решению. Начинают колебаться «А надо ли нам это, может лучше переждать». Чтобы исполнить целый набор требований, нужны деньги, которых нет. К нам приходят десятки таких обращений. Предприниматели жалуются, вот, например, надо купить бактерицидные лампы рециркулярного типа, заключили договор, а привезти ее могут не раньше чем через полтора или два месяца. Потому что расписан объем заказов. Или нужно купить бесконтактный градусник, когда у тебя всего лишь два сотрудника, - говорит Елена Артюх.

Свердловский Роспотребнадзор и областная трудовая инспекция в период пандемии работают в усиленном режиме. С начала апреля они каждый день проверяют организации на соблюдения всех трудовых и санитарных норм. Из-за сложной ситуации в бизнесе оба ведомства готовы пойти навстречу пострадавшим предприятиям Екатеринбурга и региона. Если у работодателя появились трудности с обеспечением безопасности для своих сотрудников и на это будет уважительная причина, то инспекторы не будут выписывать штраф.

- Каждый конкретный случай будет рассматриваться индивидуально. Главное работать безопасно, - заметил заместитель главного государственного инспектора труда в Свердловской области Михаил Балакин. - Сейчас все проверки мы проводим только по согласованию с прокуратурой. Это делается, чтобы снизить нагрузку на бизнес. Мы только выдаем предостережение там, где нет нарушений, но куда жалуются граждан. И работодатель обязан на них ответить или исправить.

Но между тем, Роспотребнадзор категорически против открытия кафе, магазинов и других офисов. Несмотря на то, что губернатор Евгений Куйвашев анонсировала выход Свердловской области из режима самоизоляции, санврачи советуют не торопиться. Ведь пока в регионе ситуация не достигла пика заболеваемости коронавируса. А наличие декларации для бизнеса еще не означает, что все будут ее беспрекословно соблюдать.

- Количество зараженных продолжает расти. Оснований для снятия ограничений, даже в отдельных муниципальных образованиях, пока нет. В целом регион будет готов, когда коэффициент распространения будет меньше 1. Таких условий еще нет, - заявляет заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Ольга Диконская. – Той декларации для предпринимателей недостаточно. Руководители организации должны изучить рекомендации для своей отрасли на официальном сайте Роспотребнадзора и полностью расписать порядок действий с учетом своего технологического цикла. Должно быть четко прописано, кто контролирует приход сотрудников на работу, что делать с теми, у кого заметят температуру или признаки ОРВИ, кто контролирует частоту проветривания. Декларации еще не доказывает, что все правила на предприятии будут соблюдаться.

Рост числа заболевших коронавирусом в Свердловской области.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Послабление ограничительных мер должно происходить поэтапно. Чтобы начать первый этап, необходимы три критерия: коэффициент распространения инфекции (сколько один человек может заразить людей вокруг), коечный фонд и охват тестирования. Если с последними двумя пунктами в Свердловской области все в порядке, то по первому пока минус. Сейчас коэффициент распространения 1,3,а нужно меньше 1.

Напомним, режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 1 июня. На данный момент всего заболевших коронавирусом в регионе - 4 693. От Covid-19 погибли 23 пациента.