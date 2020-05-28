Как будут работать кинотеатры Екатеринбурга и Свердловской области в условиях пандемии: разъясняет Роспотребнадзор

Роспотребнадзор опубликовал сегодня, 28 мая, документ с рекомендациями для кинотеатров о том, как показывать фильмы зрителям в период пандемии коронавируса. В документе сразу уточняется, что решение об открытии кинотеатров руководство каждого региона принимает самостоятельно, основываясь на предписании своего главного санитарного врача. В Свердловской области такое решение еще принято не было. Всего в документе 28 рекомендаций.

Так, перед началом работы и в течение всей смены работникам кинотеатров следует измерять температуру. Также в кинотеатре должны появиться места для обработки рук дезинфицирующими средствами, а сотрудники обязаны менять маски и перчатки каждые три часа.

Друг от друга зрители должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метра. Каждые два часа все поверхности кинотеатра, к которым могли прикасаться люди, следует дезинфицировать.

- По возможности, в кинозалах и помещениях с нахождением посетителей применять бактерицидные облучатели с рециркуляцией воздуха для обеззараживания, - сообщается в документе Роспотребнадзора.

Между сеансами работники кинотеатра должны будут проветривать залы и дезинфицировать кресла.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сами фильмы рекомендуется показывать с интервалом между сеансами не менее 30 минут. Этот перерыв нужен, чтобы проветрить зал и дезинфицировать кресла. Что касается 3D-очков, то их нужно дезинфицировать перед выдачей.

- При выдаче 3D-очков, неупакованных в индивидуальную защитную упаковку, выдавать дезинфицирующие салфетки, - уточняют в Роспотребнадзоре. – Использование кинозрителями собственных 3D-очков для просмотра кинофильмов допускается без ограничений.

Ну а чтобы зрители не толпились у входа в кинозал, запускать их внутрь сотрудники кинотеатра должны будут не меньше чем за 15 минут до начала показа.

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