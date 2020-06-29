2020-06-29T14:48:50+03:00
Общество

Свердловский губернатор рассказал, как прожить на 12 тысяч в месяц

В регионе на сегодняшний день – почти 90 тысяч безработных
Мария Трапезникова
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В регионе на сегодняшний день – почти 90 тысяч безработныхВ регионе на сегодняшний день – почти 90 тысяч безработныхФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным службы занятости Свердловской области, в регионе на сегодняшний день почти 90 тысяч безработных. Многие лишились основного источника дохода после того, как на Среднем Урале объявили режим самоизоляции. Уровень регистрируемой безработицы составляет 4,23%. Тем, кто встал на учет в службу занятости, ежемесячно выплачивается пособие по безработице.

Губернатору Евгению Куйвашеву неоднократно приходят в его Instagram недовольные комментарии. В этот раз подписчики спросили главу региона: «Как можно прожить на 12 тысяч в месяц?!». И он рассказал, как.

- Если речь идет о пособии по безработице, то, безусловно, это достаточно скромная сумма, но все-таки деньги, которые помогают потерявшему работу человеку пережить трудный период его жизни, - написал губернатора в Instagram. – Для тех, кто лишился доходов из-за ситуации с коронавирусом, государством была введена повышенная выплата через службу занятости, и мы стараемся помочь в трудоустройстве.

Но, по словам губернатора, на сегодняшний день на рынке труда открыты почти 37 тысяч вакансий. И многие находят себе работу – даже если она разительно отличается от их предыдущего заработка. Просто чтобы получать хоть какой-то постоянный доход на время пандемии.

- Правительство Свердловской области в еженедельном режиме рассматривает вопросы стабилизации ситуации на рынке труда. Я надеюсь, что сравнительно скоро дела начнут выправляться, и работодатели также больше возможностей людям смогут предложить, - заключил губернатор.

Напомним, на сегодняшний день на Среднем Урале официально зарегистрировано 12 516 заболевших коронавирусом. Из этого числа 93 человека погибли, но еще 7 309 медикам удалось вылечить. А сегодня Евгений Куйвашев вновь продлил режим самоизоляции – до 6 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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