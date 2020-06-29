2020-06-29T11:58:25+03:00
Общество

Волонтеров, помогающих уральцам в период пандемии, наградили медалями

Памятные подарки получили 18 добровольцев
Мария Трапезникова
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Фото: региональный департамент информполитикиФото: региональный департамент информполитики
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Сегодня, 29 июня, губернатор Свердловской области наградил волонтеров акции «Мы вместе», которые на протяжении всего периода пандемии коронавируса помогали жителям с различными требованиями. Всем 18 добровольцам вручили памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

- Вы были там, где уральцы острее всего нуждались в помощи, сочувствии, заботе и доброе. Вы укрепляли веру людей в то, что никто не остается один на один со своей бедой. В период борьбы с коронавирусом Свердловская область мобилизовала все силы и ресурсы на борьбу за жизнь и здоровье людей, - сказал Евгений Куйвашев.

А руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева отметила, что волонтеры не просто помогают людям с доставкой продуктов или лекарств. Они дают возможность тем, кому это нужно, что они не одни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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