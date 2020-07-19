Благодаря росту числа вылечившихся от коронавируса в Свердловской области освободилось 3% коек в больницах

19 Июль 2020 2020-07-19T11:28:04+03:00

С начала пандемии COVID-19 в Свердловской области заразились 17 789 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

За сутки в Свердловской области было выявлено еще 245 случаев коронавируса. По количеству новых заболевших наш регион уступает только Москвы с 591 новым случаем. Между тем из больниц Свердловской области за сутки было выписано 170 человек. А если в целом, то по региону выздоровели 11 786 человек. Эти успехи отмечают в региональном правительстве.

- За счет возврата тенденции к снижению числа новых случаев заболевания в последние дни и высокого количества выписок из больниц региона было дополнительно высвобождено 3% коечного фонда, - сообщают в оперативном штабе Свердловской области по борьбе с болезнью.

Всего же с начала пандемии COVID-19 в Свердловской области заразились 17 789 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU