2020-07-19T11:28:04+03:00
Общество

Благодаря росту числа вылечившихся от коронавируса в Свердловской области освободилось 3% коек в больницах

В оперативном штабе по борьбе с болезнью отмечают снижение числа новых случаев заболевания
Данил СВЕЧКОВ
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С начала пандемии COVID-19 в Свердловской области заразились 17 789 человек.С начала пандемии COVID-19 в Свердловской области заразились 17 789 человек.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За сутки в Свердловской области было выявлено еще 245 случаев коронавируса. По количеству новых заболевших наш регион уступает только Москвы с 591 новым случаем. Между тем из больниц Свердловской области за сутки было выписано 170 человек. А если в целом, то по региону выздоровели 11 786 человек. Эти успехи отмечают в региональном правительстве.

- За счет возврата тенденции к снижению числа новых случаев заболевания в последние дни и высокого количества выписок из больниц региона было дополнительно высвобождено 3% коечного фонда, - сообщают в оперативном штабе Свердловской области по борьбе с болезнью.

Всего же с начала пандемии COVID-19 в Свердловской области заразились 17 789 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Благодаря росту числа вылечившихся от коронавируса в Свердловской области освободилось 3% коек в больницах
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