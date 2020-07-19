Благодаря росту числа вылечившихся от коронавируса в Свердловской области освободилось 3% коек в больницах
За сутки в Свердловской области было выявлено еще 245 случаев коронавируса. По количеству новых заболевших наш регион уступает только Москвы с 591 новым случаем. Между тем из больниц Свердловской области за сутки было выписано 170 человек. А если в целом, то по региону выздоровели 11 786 человек. Эти успехи отмечают в региональном правительстве.
- За счет возврата тенденции к снижению числа новых случаев заболевания в последние дни и высокого количества выписок из больниц региона было дополнительно высвобождено 3% коечного фонда, - сообщают в оперативном штабе Свердловской области по борьбе с болезнью.
Всего же с начала пандемии COVID-19 в Свердловской области заразились 17 789 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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