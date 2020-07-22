Министр сельского хозяйства Свердловской области умер от коронавируса

В Екатеринбурге скончался министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев. Ранее у него диагностировали коронавирус. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев. Министру было всего 43 года.

- Я выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеевича. Врачи сделали все, что смогли, но, к сожалению, спасти его не удалось. В последнее время он был в реанимации на ИВЛ, - написал в своем блоге губернатор Евгений Куйвашев.

evgenykuyvashev Сегодня умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус.

СПРАВКА «КП»

В 1999 году Дегтярев окончил Уральскую академию государственной службы. Сейчас учреждение переименовано и известно, как Уральский институт РАНХиГС.

Свою карьеру Дегтярев начал в ведомстве, курирующем сельское хозяйство. За годы работы он прошел большой путь, поднявшись с должности ведущего специалиста до заместителя министра.

Занимая пост заместителя министра, Дмитрий Сергеевич решал правовые вопросы, занимался социальным и экономическим развитием сельских территорий.

Дмитрий Дегтярев родился в 1977 году. В декабре 2016 был назначен на пост министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

ОФИЦИАЛЬНО

По состоянию на 22 июля 2020 года на Среднем Урале выявлено 234 новых случая COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 18484.

Статистика COVID-19 на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Состояние 177 госпитализированных оценивается как тяжелое, 151 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 65 – на аппаратах ИВЛ.

Зарегистрировано 5 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 210.