2020-07-22T15:06:58+03:00
Происшествия

Министр сельского хозяйства Свердловской области умер от коронавируса

Дмитрию Дегтяреву было 43 года
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: сайт губернатора Свердловской областиФото: сайт губернатора Свердловской области
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге скончался министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев. Ранее у него диагностировали коронавирус. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев. Министру было всего 43 года.

- Я выражаю соболезнования родным и близким Дмитрия Сергеевича. Врачи сделали все, что смогли, но, к сожалению, спасти его не удалось. В последнее время он был в реанимации на ИВЛ, - написал в своем блоге губернатор Евгений Куйвашев.

evgenykuyvashevevgenykuyvashev
Сегодня умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус.
421 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

СПРАВКА «КП»

В 1999 году Дегтярев окончил Уральскую академию государственной службы. Сейчас учреждение переименовано и известно, как Уральский институт РАНХиГС.

Свою карьеру Дегтярев начал в ведомстве, курирующем сельское хозяйство. За годы работы он прошел большой путь, поднявшись с должности ведущего специалиста до заместителя министра.

Занимая пост заместителя министра, Дмитрий Сергеевич решал правовые вопросы, занимался социальным и экономическим развитием сельских территорий.

Дмитрий Дегтярев родился в 1977 году. В декабре 2016 был назначен на пост министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

ОФИЦИАЛЬНО

По состоянию на 22 июля 2020 года на Среднем Урале выявлено 234 новых случая COVID-19. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 18484.

Статистика COVID-19 на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Статистика COVID-19 на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Состояние 177 госпитализированных оценивается как тяжелое, 151 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 65 – на аппаратах ИВЛ.

Зарегистрировано 5 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 210.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВТБ запускает новую Travel-карту
Вертолет Ми-8 доставит в заповедник «Денежкин Камень» 6 тонн воды для борьбы с пожаром
В Екатеринбурге поймали водителя, который накопил 200 штрафов
«За водой ходим 5 часов»: в горящем заповеднике «Денежкин камень» пожаловались на отсутствие вертолета
ВТБ: расходы россиян на туризм в июле вернулись к значениям прошлого года
В Нижнем Тагиле украли контейнеры
В Екатеринбурге будут судить мужчину, ограбившего аптеку с фальшивыми правами
Уральца, изнасиловавшего и ограбившего свою подругу, отправили под суд
«По приколу»: молодая учительница с Урала выставила на продажу свою девственность, чтобы помочь семье
«Воду носим пешком»: площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» на Урале выросла до 23 гектаров
В Екатеринбурге перенесли смены в детских лагерях на август
Терпеть осталось недолго: стало известно, когда в Екатеринбурге завершатся все дорожные работы
С видом на озеро: под Екатеринбургом за 250 миллионов продают шикарную виллу рядом с лесом
Индукционные петли для слабослышащих пассажиров установили еще на 8 вокзалах СвЖД
Уральские волонтеры привезли жителям Нижних Серег газель с продуктами и водой
На Урале вскрыли склады с тысячами бутылок подпольного алкоголя