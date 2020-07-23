В Екатеринбурге увеличили количество бригад скорой помощи
Горздрав по поручению главы Екатеринбурга Александра Высокинского увеличил количество бригад скорой помощи – на подмогу пришли еще 16. Они уже вышли на работу. Ранее мы писали о том, что в начале августа город ждет поступления 30 новых карет «скорых». Их стоимость – 134 миллиона рублей.
Кроме того, по данным начальника управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Дениса Демидова, специалисты лабораторий, которые тестируют горожан на COVID-19, ежедневно проводят, в общей сложности, порядка 4500 исследований ежедневно.
Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально зафиксировано больше 18 тысяч заболевших. Из этого числа больше 12 тысяч пациентов уральским медикам удалось поставить на ноги. Еще 210 человек, к сожалению, погибли. А вчера мы писали о том, что от коронавируса умер министр АПК Свердловской области Дмитрий Дегтярев. Ему было всего 43 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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