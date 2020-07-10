До конца месяца в Екатеринбург поступят 30 новых карет скорой помощи

10 Июль 2020 2020-07-10T11:38:10+03:00

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Не так давно губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, что Екатеринбургу были закуплены 15 новых машин скорой помощи. Это было сделано для того, чтобы снизить нагрузку на подстанции. Сегодня, 10 июля, кареты вместе с новыми бригадами уже вышли в работу.

Как рассказал во время брифинга с журналистами вице-губернатор Павел Креков, до конца июля в Екатеринбурге ожидается поступление еще 30 новых машин скорой помощи. Все это, по словам чиновника, сделано для того, чтобы значительно облегчить работу медиков. Закупил их за 134 миллиона рублей Фонд святой Екатерины.

Кстати, не так давно свердловский Минздрав изменил схему работы скорой помощи: если раньше кареты были обязаны отвозить легких больных коронавирусом в КТ-центры для прохождения обследований (что занимало очень много времени), то теперь этим будут заниматься машины транспортных предприятий, медучреждений и, в отдельных случаях, специально выделенные под эти функции такси. Благодаря этому число вызовов уже сократилось на 7%.

ИСТОЧНИК KP.RU