2020-07-10T11:38:10+03:00
Общество

До конца месяца в Екатеринбург поступят 30 новых карет скорой помощи

Их за 134 миллиона закупил Фонд святой Екатерины
Мария Трапезникова
Поделиться:
До конца месяца в Екатеринбург поступят 30 новых карет скорой помощиДо конца месяца в Екатеринбург поступят 30 новых карет скорой помощиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Не так давно губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, что Екатеринбургу были закуплены 15 новых машин скорой помощи. Это было сделано для того, чтобы снизить нагрузку на подстанции. Сегодня, 10 июля, кареты вместе с новыми бригадами уже вышли в работу.

Как рассказал во время брифинга с журналистами вице-губернатор Павел Креков, до конца июля в Екатеринбурге ожидается поступление еще 30 новых машин скорой помощи. Все это, по словам чиновника, сделано для того, чтобы значительно облегчить работу медиков. Закупил их за 134 миллиона рублей Фонд святой Екатерины.

Кстати, не так давно свердловский Минздрав изменил схему работы скорой помощи: если раньше кареты были обязаны отвозить легких больных коронавирусом в КТ-центры для прохождения обследований (что занимало очень много времени), то теперь этим будут заниматься машины транспортных предприятий, медучреждений и, в отдельных случаях, специально выделенные под эти функции такси. Благодаря этому число вызовов уже сократилось на 7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Печальный рекорд: за сутки от коронавируса погибли 10 уральцев
«Царские дни» в Екатеринбурге пройдут в масках и с социальной дистанцией
До конца месяца в Екатеринбург поступят 30 новых карет скорой помощи
«Это не имеет к нам никакого отношения»: Екатеринбургская епархия не будет мешать Крестному ходу отца Сергия
ГИБДД ищет тусовщиков на черных BMW, которые ночью в центре Екатеринбурга устроили пляски посреди дороги
Как на Среднем Урале формируется статистика по заболевшим COVID-19: отвечает министр здравоохранения
Екатеринбурженка отсудила у застройщика 455 тысяч за плесень на стенах и полу
Дорожники откроют отремонтированный мост на Пермском тракте раньше срока
Уральца, зарубившего топором пса на глазах у детей, оштрафовали на 50 тысяч
В расписание на СвЖД вернулся еще один поезд, отмененный ранее из-за пандемии: Тюмень – Махачкала
В Екатеринбурге на полтора месяца закрывают движение по двум улицам
На Урале загорелась трансформаторная подстанция
Стояла одна прямо у жд путей: на Урале полицейские помогли трехлетней девочке отыскать родных
В Екатеринбурге легковушка сбила восьмилетнего мальчика на велосипеде
В Екатеринбурге расширят каменный мост на Малышева
В Екатеринбурге прокуратура подала в суд на сайты, продававшие дипломы о высшем и среднем образовании
В Екатеринбурге на несколько дней изменится движение трамваев по Челюскинцев
В центре Екатеринбурга загорелся пассажирский автобус
В Нижнем Тагиле третий день ищут бабушку, нуждающуюся в медицинской помощи
ЕВРАЗ поддержал создание в Нижнем Тагиле кризисного центра «Малыш и мама»
В Екатеринбурге одну из улиц предложили назвать в честь хирурга Юрия Мансурова
Звание Почётного гражданина Екатеринбурга может получить врач-эпидемиолог Александр Харитонов
ВТБ запустил серию онлайн-конференций с представителями эмитентов
«Любят похрустеть»: в Екатеринбургском зоопарке кормят медведей мороженым, чтобы спасти от жары