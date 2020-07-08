2020-07-08T12:50:56+03:00
Общество

В Екатеринбурге изменили порядок перевозки «скорыми» пациентов с COVID-19, чтобы снизить нагрузку

Теперь на КТ легких больных будут развозить машины медучреждений, транспортных предприятий и даже специальные такси
Мария Трапезникова
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Теперь на КТ легких больных будут развозить не скорые, а машины медучреждений, транспортных предприятий и даже специальные таксиТеперь на КТ легких больных будут развозить не скорые, а машины медучреждений, транспортных предприятий и даже специальные таксиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Согласно приказу областного Минздрава, после многочисленных жалоб пациентов и отзывов самих врачей, в Екатеринбурге изменилась схема работы скорой помощи. Новый регламент позволит снизить нагрузку больше, чем на 7%. На сегодняшний день примерно треть вызовов ежесуточно связаны с подозрением на коронавирус.

- А выполнение несвойственных функций, когда, например, скорой помощью пациентов везли в КТ-центр, наряду с повторными и необоснованными вызовами до сих пор создавали серьезную нагрузку на службу, - рассказали в региональном оперштабе.

По словам главврача станции скорой помощи имени Капиноса Игоря Пушкарева, это порядка 10% вызовов ежедневно. Еще процент от ежедневных вызовов составляют повторные звонки.

Динамика распространения коронавируса на 8 июля Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на 8 июляФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Чтобы упростить работу скорой помощи, бригады освободили от обязанности везти легких больных в КТ-центры. Теперь на исследования их будут отвозить машины транспортных предприятий, медучреждений и, в отдельных случаях, специально выделенные под эти функции такси. Благодаря этому число вызовов сократилось на 7%.

- В абсолютном большинстве случаев жалобы жителей на длительное ожидание приезда скорой касается ситуаций, когда человек ждал машину для выезда на компьютерную томографию, а не для оказания экстренной помощи, - объяснили в оперштабе. – Это связано не только с нагрузкой на скорую, но и с необходимостью более равномерно распределить потоки людей в КТ-центрах.

Кроме того, принятый приказ Минздрава РФ четко обозначил показания, с которыми пациента необходимо везти на КТ. Это: температура тела не ниже 38 градусов на протяжении трех или более дней, низкий показатель сатурации (содержание кислорода в крови менее 95%) и высокая (больше 22%) частота дыхательных движений или попросту одышка. Кроме того, на КТ должны по-прежнему отвозить всех людей в возрасте старше 65 лет.

Кстати, накануне свердловским больницам передано 28 карет скорой помощи класса «С» - это реанимобили с максимальным набором оборудования. Уже в ближайшие дни они выйдут на маршруты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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