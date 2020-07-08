В Екатеринбурге почти в два раза выросло количество вызовов скорой работающей с COVID-19
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал на своей странице в Instagram о нагрузке врачей скорой помощи, работающих с COVID-19. По словам главы региона, в столице Урала сейчас сформировано 29 бригад «скорой» для работы с пациентами с коронавирусом и с подозрением на него. В бригадах состоят 317 человек.
- Ситуация по коронавирусу контролируемая, однако мы видим, что количество вызовов к пациентам с подозрением на COVID-19 растет: в мае их было 5 040, а по итогам июня - 9 347 при общем количестве обращений 59 527 и 62 455, соответственно, - написал Евгений Куйвашев.
Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
Также губернатор рассказал о том, что сегодня больницы региона получили 28 новых автомобилей скорой помощи. В ближайшие дни машины уже выйдут на рейсы. Для них уже сформированы бригады врачей.
- Нагрузка, как вы понимаете, достаточно большая, надеюсь, новые автомобили помогут оперативно оказывать людям помощь, - отметил глава региона.
За все время пандемии в Свердловской области было выявлено 14 529 случаев COVID-19. Сегодня стало известно о еще 226 случаях заражения. Больше половины из общего числа заболевших - 8 726 человек - вылечились и выписаны из больниц.
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ИСТОЧНИК KP.RU