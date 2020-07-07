2020-07-07T13:36:09+03:00
Коронавирус Covid-19

59 уральцев на ИВЛ: в Свердловской области еще 226 человек заболели коронавирусом

В регионе число людей с COVID-19 выросло до 14529 человек
Юлия СТАЛИНА
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В оперштабе Свердловской области подтвердили еще семь смертей от инфекции.В оперштабе Свердловской области подтвердили еще семь смертей от инфекции.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пандемия коронавируса в Свердловской области даже не думает сдавать обороты. Каждый день фиксируется более двухсот новых заболевших. По данным оперативного штаба региона, к 7 июля тесты на коронавирус подтвердились у 226 пациентов. Тем самым число с COVID-19 выросло до 14529 человек. Инфекция обнаружилась у 124 жителей Екатеринбурга.

В оперштабе Свердловской области подтвердили еще семь смертей от инфекции. За все время пандемии в регионе скончались 138 человек с коронавирусом.

- Состояние 160 госпитализированных оценивается как тяжелое, 133 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 59 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 702. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - заявили в оперативном штабе Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

По данным на 7 июля, выздоровели 284 человека. Всего уральские врачи вылечили 8731 пациент.

Напомним, 6 июля губернатор Свердловской области пролил режим самоизоляции в регионе. Указ Евгения Куйвашева действует до 13 июля. Ограничительные меры распространяются на людей старше 65 лет и тех, кто имеет тяжелые и хронические заболевания. Дальше глава области будет рассматривать дальнейшее снятие ограничений. Сейчас в Екатеринбурге заработали летние веранды и кафе, открылись непродовольственные магазины, библиотеки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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