Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 7 июля 2020

За последние сутки в Екатеринбурге и Свердловской области зафиксировано 270 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 175 приходятся на уральскую столицу. Общее количество случаев заболевания с начала пандемии на Среднем Урале - 14 303.

Состояние 159 пациентов сейчас оценивается как тяжелое, 134 из них находятся в реанимации, 62 – на аппаратах ИВЛ.

За сутки полностью выздоровели от коронавируса 100 человек, всего же с начала пандемии COVID-19 победили 8 442 человека.

Эксперт из Екатеринбурга: про сверхпотребление придется забыть 00:00 00:00

К сожалению, стабильно пополняется и статистика по летальным исходам: за сутки – 7 новых смертей от коронавируса, общее число жертв пандемии – 131 человек.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На днях случай заболевания зафиксирован на территории детского летнего лагеря «Зарница» под Березовским. Часть детей пришлось вывезти с отдыха, инфицированная вожатая 8-го отряда находится под наблюдением врачей.

Также известно, что на карантин отправлен вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Он, к счастью, здоров, однако коронавирус выявлен у его родственников.

Автопобег от коронавируса из Екатеринбурга во Владивосток 00:00 00:00

Между тем, губернатор региона Евгений Куйвашев подписал указ о продлении части ограничительных мер еще на неделю – до 13 июля. По его словам, снятыми на сегодняшний день ограничениями пока придется ограничиться. В области работают многие магазины, библиотеки, снят противопожарный режим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще пять жертв: в Свердловской области 266 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших уральцев с начала пандемии перевалило за 14 тысяч (подробнее)

Главный эпидемиолог Екатеринбурга объяснил, как считается статистка по коронавирусу. Александр Харитонов отметил, что столица Урала находится на устойчивом плато (подробнее)