Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 7 июля 2020
За последние сутки в Екатеринбурге и Свердловской области зафиксировано 270 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 175 приходятся на уральскую столицу. Общее количество случаев заболевания с начала пандемии на Среднем Урале - 14 303.
Состояние 159 пациентов сейчас оценивается как тяжелое, 134 из них находятся в реанимации, 62 – на аппаратах ИВЛ.
За сутки полностью выздоровели от коронавируса 100 человек, всего же с начала пандемии COVID-19 победили 8 442 человека.
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К сожалению, стабильно пополняется и статистика по летальным исходам: за сутки – 7 новых смертей от коронавируса, общее число жертв пандемии – 131 человек.
Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
На днях случай заболевания зафиксирован на территории детского летнего лагеря «Зарница» под Березовским. Часть детей пришлось вывезти с отдыха, инфицированная вожатая 8-го отряда находится под наблюдением врачей.
Также известно, что на карантин отправлен вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. Он, к счастью, здоров, однако коронавирус выявлен у его родственников.
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Между тем, губернатор региона Евгений Куйвашев подписал указ о продлении части ограничительных мер еще на неделю – до 13 июля. По его словам, снятыми на сегодняшний день ограничениями пока придется ограничиться. В области работают многие магазины, библиотеки, снят противопожарный режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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