За сутки в Свердловской области выявили 270 случаев коронавируса, из них 175 - в Екатеринбурге. Таким образом, в регионе зарегистрировано 14303 случая COVID-19.

- Состояние 159 госпитализированных оценивается как тяжелое, 134 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 62 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

За последние сутки было выписано 100 человек, всего уральские врачи вылечили 8 442 пациентов. Зарегистрировано 7 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число случаев – 131.

Напомним, что накануне коронавирус нашли у вожатой детского лагеря «Зарница». А последнюю сводку об обстановке на Среднем Урале вы можете прочитать здесь.

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