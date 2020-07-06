2020-07-06T10:41:49+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Свердловской области выявили 270 случаев коронавируса

Таким образом, число заболевших в регионе достигло 14 303 человек
Олег ГАЛИМОВ
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По данным на 5 июля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 8395 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 7663 человекаПо данным на 5 июля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 8395 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 7663 человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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За сутки в Свердловской области выявили 270 случаев коронавируса, из них 175 - в Екатеринбурге. Таким образом, в регионе зарегистрировано 14303 случая COVID-19.

- Состояние 159 госпитализированных оценивается как тяжелое, 134 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 62 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе.

За последние сутки было выписано 100 человек, всего уральские врачи вылечили 8 442 пациентов. Зарегистрировано 7 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число случаев – 131.

Напомним, что накануне коронавирус нашли у вожатой детского лагеря «Зарница». А последнюю сводку об обстановке на Среднем Урале вы можете прочитать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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