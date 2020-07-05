Еще пять жертв: в Свердловской области 266 новых случаев коронавируса

В Екатеринбурге и Свердловской области по данным на 5 июля 2020 года за сутки подтверждено 266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностирован у 14 033 жителей Средней Урала.

Также за сутки печальная статистика пополнилась 5 летальными исходами от коронавируса. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Свердловской области – 124 человека.

На данный момент 158 госпитализированных уральцев находятся в тяжелом состоянии, 127 из них - в реанимации, 61 человек – на аппаратах ИВЛ. Состояние 701 пациента оценивается как средней тяжести. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Сегодня из больниц выписали 145 человек, общее число пациентов, победивших коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области – 8 342.

Фото: сервис Яндекс.Статистика

Отметим, что сейчас режим самоизоляции сохраняется для пожилых граждан старше 65 лет. На Урале разрешена работа летних веранд кафе и ресторанов.

Сейчас в регионе пора ЕГЭ, которые сдают только выпускники 11 классов, поступающие в высшие учебные заведения. В субботу, 4 июля, в Екатеринбурге в онлайн-формате прошел выпускной для студентов Уральского федерального университета, который провели известный телеведущий Иван Ургант.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный санврач Свердловской области рассказал о серьезном занижении статистики по коронавирусу. Дмитрий Козловских опубликовал письмо губернатору Евгению Куйвашеву (подробнее)

«Мы считаем количество госпитализированных»: вице-губернатор Свердловской области ответил на обвинения в искажении статистики по коронавирусу. Павел Креков заявил, что все вопросы с представителями Роспотребнадзора уже решили (подробнее)