2020-07-05T11:10:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще пять жертв: в Свердловской области 266 новых случаев коронавируса

Общее число заболевших уральцев с начала пандемии перевалило за 14 тысяч
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Большая часть жителей Екатеринбурга ходят по улицам без масок, хотя статистика пока не дает поводов для оптимизмаБольшая часть жителей Екатеринбурга ходят по улицам без масок, хотя статистика пока не дает поводов для оптимизмаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге и Свердловской области по данным на 5 июля 2020 года за сутки подтверждено 266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностирован у 14 033 жителей Средней Урала.

Также за сутки печальная статистика пополнилась 5 летальными исходами от коронавируса. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в Свердловской области – 124 человека.

На данный момент 158 госпитализированных уральцев находятся в тяжелом состоянии, 127 из них - в реанимации, 61 человек – на аппаратах ИВЛ. Состояние 701 пациента оценивается как средней тяжести. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Сегодня из больниц выписали 145 человек, общее число пациентов, победивших коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области – 8 342.

Фото: сервис Яндекс.Статистика

Фото: сервис Яндекс.Статистика

Отметим, что сейчас режим самоизоляции сохраняется для пожилых граждан старше 65 лет. На Урале разрешена работа летних веранд кафе и ресторанов.

Сейчас в регионе пора ЕГЭ, которые сдают только выпускники 11 классов, поступающие в высшие учебные заведения. В субботу, 4 июля, в Екатеринбурге в онлайн-формате прошел выпускной для студентов Уральского федерального университета, который провели известный телеведущий Иван Ургант.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный санврач Свердловской области рассказал о серьезном занижении статистики по коронавирусу. Дмитрий Козловских опубликовал письмо губернатору Евгению Куйвашеву (подробнее)

«Мы считаем количество госпитализированных»: вице-губернатор Свердловской области ответил на обвинения в искажении статистики по коронавирусу. Павел Креков заявил, что все вопросы с представителями Роспотребнадзора уже решили (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных
Кардиолог пояснил, как сказываются на сердце, сосудах и психике трудовые перегрузки в сочетании с изоляцией и тревогой из-за коронавируса [часть 2]
Что происходит с психикой и здоровьем тех, кто в пандемию коронавируса работает на износ
В то время, как одни лишились рабочих мест или не знали, куда себя деть на изоляции, другие вкалывали за троих, вытягивали свои компании и надрывались, перейдя на дистанционку [часть 1]
Новости 24
На Урале осужденным женщинам вынесут «Модный приговор»
Футболисты Аршавин и Быстров отказались делать селфи с уральской порноактрисой
В Екатеринбурге простились с депутатом
На трассе под Екатеринбургом грузовик влетел в иномарку
Стало известно, что грозит участникам семейном разборки на Уралмаше, из-за которой маленькая девочка взялась за нож
«Хотел переплыть плотину»: на Урале в реке утонул 19-летний парень
Среднеуральский женский монастырь, захваченный опальным отцом Сергием, вновь открыли для паломников
В Екатеринбурге простились с депутатом Еленой Дерягиной
«Неужели нельзя было спасти?»: на Урале погиб лось, застрявший между трубами
В Свердловской области за сутки скончались пять человек с коронавирусом
В Кольцово задержали прибытие нескольких самолетов из-за тумана
«Больше служить не буду»: лишенный сана уральский священник рассказал, чем будет заниматься
Екатеринбург отметил присвоение звания «Город трудовой доблести» двумя салютами
В Свердловской области за сутки провели 9 861 исследование проб на коронавирус