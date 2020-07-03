«Мы считаем количество госпитализированных»: вице-губернатор Свердловской области ответил на обвинения в искажении статистики по коронавирусу

Свердловские власти объяснили, почему статистика заболевших в регионе расходится с реальными данными. О том, что официальные цифры неправильные, заявил главный санитарный врач Дмитрий Козловских. Руководитель регионального Росоптребнадзора написал официальное письмо губернатору Евгению Куйвашеву.

В обращении приводились конкретные цифры: так, с 8 по 14 июня лабораторно подтверждено 2 659 положительных результатов по коронавирусу, а было подано 1 784 экстренных извещения. С 15 по 21 июня зафиксировано 3 036 положительных результата, а подано 1 546 извещений.

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков объяснил ситуацию.

- Главным показателем правильности статистики является количество госпитализированных. Каждый день мы отслеживаем, сколько людей поступает на лечение в амбулаторное звено, стационар и в места временного размещения. Можем ответственно заявить, что цифры поступающих людей на лечение во все эти звенья здравоохранения, соответствуют той информации, которая дается в статистике. Расхождения могут возникать в ситуации, когда один человек трижды регистрируется. А это происходит, когда это делает, допустим, участковый врач, потом скорая помощь и наконец, сама больница. И наша задача как раз не допустить такого рода дублирования. Это внутриведомственные вопросы, которые решаются сейчас специалистами, которые не нужно переводить в политическую плоскость, - заявил чиновник.

Динамика роста заболевших коронавирусом в Свердловской области.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Павел Креков отметил, сейчас все вопросы в Росотребнадзором уже решили. Чтобы не возникало проблем с неправильной статистикой, с понедельника и Роспотребнадзор, и Министерство здравоохранения начнут подсчет количества заболевших по новой схеме. Сейчас специалисты обеих ведомств каждое утро просматривают списки пациентов с подтвержденным коронавирусом.

- Во-первых, это письмо совместно отработано службами Роспотребнадзора и учреждениями здравоохранения. И на те вопросы, которые у ведомств возникали друг к другу, уже получены удовлетворяющие стороны ответы, - добавил вице-губернатор. – Уже в эти выходные больницы Екатеринбурга перейдут на новую систему передачи отчетности. Она общая и для Роспотребнадзора, и для учреждений Здравоохранения - это исключает возможность какого-либо дублирования. Полное функционирование системы по всей Свердловской области начнется в понедельник. Главным критерием правильности статистики является поступление в лечебные учреждения, которая позволяет нам уверено говорить, что никаких искажений статистики у нас нет.

Тем временем в Свердловской области только за сутки подтвердили 227 новых случаев коронавируса. Всего в регионе заболевших Covid-19 уже 13 499 человек.

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