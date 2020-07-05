Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 5 июля 2020: стабильная статистика и онлайн-выпускной с Ургантом

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки зафиксировали еще 268 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились 13 767 человек, 8 197 из них полностью победили болезнь.

Сейчас состояние 149 человек оценивается как тяжелое, 119 из них помещены в палаты интенсивной терапии, 52 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. 654 человека находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

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За сутки на Среднем Урале от коронавируса скончались еще 5 человек, общее число жертв пандемии COVID-19 в регионе достало 119 человек.

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в Екатеринбурге (+131), а также в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Кушве, Кировграде, Асбесте, Верхней и Нижней Салде, Верхней Пышме, Краснотурьинске, Ревде, Сухом Логу, Невьянске, Полевском, Североуральске, Кировграде, Среднеуральске, Березовском, Верхотурье, ЗАТО Свободном, Ивделе, а также в нескольких городских округах Свердловской области.

Фото: сервис Яндекс.Статистика

Шоумен Иван Ургант провел онлайн-выпускной для 6300 выпускников Уральского Федерального университета, которые из-за пандемии в 2020 году не смогли устроить привычные гуляния.

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- 6300 вчерашних студентов, их родителей и друзей сегодня смотрели прямую трансляцию из нескольких сотен точек: паркета главного корпуса, студии в Москве, из квартир выпускников, преподавателей и студентов. Общее число просмотров к завершению полуторачасового праздника перевалило за 480 тысяч, - рассказали в пресс-службе УрФУ.

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