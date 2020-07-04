«119 человек в реанимации»: в Свердловской области коронавирус подтвердился еще у 268 человек

В Свердловской области коронавирус выявили еще у 268 уральцев. Также пять пациентов с диагнозом COVID-19 скончались. Об этом рассказали в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

- Состояние 149 госпитализированных оценивается как тяжелое, 119 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 52 – на аппаратах ИВЛ, - уточнили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

В настоящее время в свердловских больницах находятся 654 пациента, состояние которых врачи оценивают, как среднее. Остальные пациенты - в удовлетворительном состоянии.

Больше всего новых случаев коронавируса за минувшие сутки выявили у жителей Екатеринбурга (+131). Также в числе заболевших жители Арамильского, Ачитского, Сысертского, Тавдинского и Алапаевского городских округов. Также диагноз подтвердился у жителей Асбеста, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Ивделя, Кушвы, Кировграда, Среднеуральска, Красноуфимского района, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Североуральска, и Слободо-Туринского района, городских округов.

Всего в регионе за время вспышки COVID-19 было зарегистрировано 13767 случаев новой коронавирусной инфекции.

Напомним, накануне в Сети появилось письмо, подписанное Главный санитарным врачом Свердловской области Дмитрием Козловских. В письме говорилось о том, что официальная статистика по заболеваемости коронавирусом на Среднем Урале занижена, а число экстренных извещений от больниц и официальные данные расходятся. Позже эту информацию прокомментировал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.