С Иваном Ургантом и проректором из LaLaCar: как прошел онлайн-выпускной в УрФУ

Для студентов УрФУ прошел онлайн-выпускной. Каждый год на площади перед университетом собирались шесть тысяч нарядных и счастливых выпускников: все в мантиях, шапочках и с улыбками.

Но в этом году планы испортила пандемия коронавируса. Руководство вуза приняло решение не устраивать массовый праздник. Зато для студентов устроили онлайн-выпускной. Его доверили вести известному телеведущему Ивану Урганту, который находился в Москве. Его соведущим в Екатеринбурге стал Евгений Захаров, за плечами которого не одна выпускная церемония университета.

Онлайн-выпускной во многом был оформлен в стилистике шоу «Вечерний Ургант».

Сначала телеведущий зачитал комментарии студентов с соцсетях, когда они узнали о том, что их выпускной пройдет в онлайн-режиме.

Ургант зачитывал комментарии студентов. Фото: сриншот видео

- Назовем это сдержанный восторг. «Может быть сразу и дипломы по электронке скинут и мы их дома распечатаем?»; «А можно на второй год остаться? Я только ради этого поступал», - зачитывал Иван комментарии студентов.

Еще одна выпускница задавалась вопросом о том, почему было нельзя просто взять у всех анализы.

- К сожалению, не хватает тары, - ответил телеведущий на эту претензию.

Звездный телеведущий звонил студентам по скайпу

Онлайн-выпускной в УрФУ.

Помимо шуток от звездного ведущего студентав ждали различные номера, подготовленные выпускниками УрФУ. В одной из сцен снялся первый проректор Уральского Федерального Университета Дмитрий Бугров. Он снялся в рубрике под названием LaLaCar (по аналогии с известным сервисом для поездок). Дмитрий Бугров подвозил выпускников и вместе с ними перепевал известные хиты группы «Агата Кристи» и Веры Брежневой.

Дмитрий Бугров подвозил выпускников и вместе с ними перепевал известные хиты. Фото: скриншот видео

- 6300 вчерашних студентов, их родителей и друзей сегодня смотрели прямую трансляцию из нескольких сотен точек: паркета главного корпуса, студии в Москве, из квартир выпускников, преподавателей и студентов. Общее число просмотров к завершению полуторачасового праздника перевалило за 480 тысяч, - рассказали в пресс-службе УрФУ.

Фоторепортаж с необычного вручения дипломов выпускникам УрФУ смотрите здесь.

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