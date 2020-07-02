Диплом с доставкой на дом: ректор УрФУ на такси приехал к выпускникам

Выпускной главного университета Екатеринбурга уже не за горами. Каждый год на площади перед УрФУ собирается шесть тысяч нарядных и счастливых выпускников: все в мантиях, шапочках и с улыбками. Приезжали известные артисты, были именитые ведущие, например, Иван Ургант. Но в этом году все планы испортила пандемия коронавируса. Руководство вуза приняли решение не устраивать массовый праздник. Все поздравления студенты получат в онлайн-режиме.

Ректор развозил на такси дипломы лучшим ученикам.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но есть традиция, которая никак не поменялась, даже не смотря на пандемию. Каждый год университет выбирает сто человек, которые за все время обучения проявили себя. Конечно, у этих ребят не только хорошие оценки, но и публикации в научных журналах, они победители различных олимпиад, участники культурных мероприятиях. Многие из них уже работают в научных лабораториях УрФУ. Чтобы подбодрить выпускников, ректор УрФУ Виктор Кокшаров отправился на такси к лучшим студентам вуза и вручил дипломы.

- Нам всем пришлось адаптироваться в короткий период. Наши сотрудники, преподаватели и студенты большие молодцы, они смогли за неделю перейти на онлайн-формат. Дистанционное обучение предполагает большую самостоятельную работу, и работу с электронными ресурсами. И даже в таком формате ребята окончили вуз очень хорошо, - сказал Виктор Кокшаров. - Тут были и плюсы. Например, у студентов было больше свободы, которую они смогли потратить на прохождение курсов, больше времени на личное общение с преподавателями. Но с другой стороны это более интенсивный процесс. Пришлось быстро перейти на новые технологии.

Каждый год вуз выбирает сто лучших студентов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Алексей Попович первый студент, которому вручили красный диплом. Заветную корочку парень получил возле одного из корпусов УПИ. Молодой человек мечтает стать филологом и остаться преподавать в вузе. От такого внимания выпускник-бакалавр даже засмущался.

- Я никак не ожидал, что попаду в число людей, которых лично поздравит ректор вуза. Я себе иначе представлял выпускной, но коронавирус все это изменил, - улыбается Алексей. - Конечно, я немного расстроился, что так получилось. Но впереди у меня выпускные магистратуры и аспирантуры. Еще наверстаем.

Алексей Попович, первый студент, которому вручили красный диплом.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Другого выпускника поздравили во дворе его дома. К ректору Александр Рыжов тоже вышел при параде – в мантии, шапочке и маске. Студент окончил бакалавриат Физико-технологического института. Но на этом останавливаться не собирается. Екатеринбуржец решил продолжить учебу в УрФУ.

- Очень приятно, что сохранились и адаптировались традиции выпускного в вузе. Я очень рад, что наконец-то закончил очередной этап своего обучения. И хорошо, что я получил именно сейчас, потому что я сегодня пойду и подам документы в магистратуру, - радостно сказал Александр Рыжов.

К ректору Александр Рыжов тоже вышел при параде – в мантии и шапочке.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпускной в УрФУ в пройдет в формате онлайн-трансляции. Наборы студента все выпускники получили уже сегодня. Мантии и шапочки им привезут на такси, а тем, кто живет не в Екатеринбурге, организуют курьерскую доставку. Смотреть праздник смогут все желающие, в вузе ожидают гораздо больше зрителей, чем обычно. Ведущим мероприятия на этот раз будет Иван Ургант, на связь он выйдет по видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/788347" frameborder="0"></iframe> Ректор УрФУ на такси развез дипломы выпускникам.Юлия СТАЛИНА

- Мы постараемся сделать праздник для выпускников. Его сможет посмотреть вся страна. Но минус, что ребята соскучились по живому общению.

Напомним, выпускной вечер у студентов УрФУ состоится 4 июля. Смотреть трансляцию можно в группе в соцсети «Вконтакте».