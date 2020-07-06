Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 6 июля 2020: инфекция в детском лагере и новые жертвы пандемии

СТАТИСТИКА

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки подтверждено 266 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии составляет 14 033 человека.

На сегодняшний день 158 госпитализированных пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 61 человек подключены к аппаратам ИВЛ, состояние 701 пациента – средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии.

Полностью вылечились от коронавируса за последние сутки 145 человек, а с начала пандемии число уральцев, победивших COVID-19 составило 8 342.

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Статистика жертв пандемии пополнилась еще пятью новыми случаями с летальным исходом. Общее число погибших уральцев от COVID-19 составляет 124 человека.

Динамика распространения коронавируса на Урале. Фото: сервис Яндекс.Статистика

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Коронавирус обнаружили после сдачи повторных тестов у одного из сотрудников детского загородного лагеря «Зарница» под городом Березовским рядом в Екатеринбургом.

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Сейчас заболевший изолирован, а все дети, заехавшие на смену и контактировавшие с пациентом, проверяются на наличие COVID-19. Их вывозят из оздоровительного лагеря.

Отметим, что сейчас в Свердловской области действует режим ограничений для граждан старше 65 лет. В регионе на днях разрешили работу летних веранд кафе и ресторанов, а также отменили действовавший с начала мая противопожарный режим.

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