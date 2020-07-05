У сотрудника детского лагеря под Екатеринбургом во время смены нашли коронавирус
В детском загородном лагере «Зарница», который расположен недалеко от Екатеринбурга под Березовским, у одного из сотрудников обнаружен коронавирус.
Перед заездом на смену на этой неделе весь персонал оздоровительного лагеря протестировали на COVID-19, результаты тестов были отрицательными. После этого дети приехали в лагерь, и стартовала смена.
Однако на днях на заседании оперативного штаба Свердловской области специалисты приняли решение тестировать сотрудников детских лагерей при помощи метода ПЦР, чтобы повысить уровень безопасности школьников.
В итоге оказалось, что один из сотрудников лагеря «Зарница» болен коронавирусом, его сразу же изолировали, а информацию о заболевании передали в Роспотребнадзор.
- Мера оказалась действенной: в одном случае был получен положительный результат анализа, - рассказывают в оперативном штабе региона.
Также из лагеря организовали выезд контактных детей, они пройдут тестирование на коронавирус. Все помещения, в которых работал заболевший сотрудник, а также контактные дети, были тщательно продезинфицированы.
Отметим, что одновременно в детском лагере "Зарница" могут отдыхать до 270 детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU