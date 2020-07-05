2020-07-05T18:14:41+03:00
Коронавирус Covid-19

У сотрудника детского лагеря под Екатеринбургом во время смены нашли коронавирус

Контактных школьников вывезли из учреждения
Лев ИСТОМИН
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Для контактных детей смена в лагере завершилась преждевременно. Фото: сайт оздоровительного лагеря "Зарница"Для контактных детей смена в лагере завершилась преждевременно. Фото: сайт оздоровительного лагеря "Зарница"
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В детском загородном лагере «Зарница», который расположен недалеко от Екатеринбурга под Березовским, у одного из сотрудников обнаружен коронавирус.

Перед заездом на смену на этой неделе весь персонал оздоровительного лагеря протестировали на COVID-19, результаты тестов были отрицательными. После этого дети приехали в лагерь, и стартовала смена.

Однако на днях на заседании оперативного штаба Свердловской области специалисты приняли решение тестировать сотрудников детских лагерей при помощи метода ПЦР, чтобы повысить уровень безопасности школьников.

В итоге оказалось, что один из сотрудников лагеря «Зарница» болен коронавирусом, его сразу же изолировали, а информацию о заболевании передали в Роспотребнадзор.

- Мера оказалась действенной: в одном случае был получен положительный результат анализа, - рассказывают в оперативном штабе региона.

Также из лагеря организовали выезд контактных детей, они пройдут тестирование на коронавирус. Все помещения, в которых работал заболевший сотрудник, а также контактные дети, были тщательно продезинфицированы.

Отметим, что одновременно в детском лагере "Зарница" могут отдыхать до 270 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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