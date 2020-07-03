2020-07-03T17:44:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный эпидемиолог Екатеринбурга объяснил, как считается статистка по коронавирусу

Александр Харитонов отметил, что столица Урала находится на устойчивом плато
Юлия СТАЛИНА
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Александр Харитонов отметил, что столица Урала находится на устойчивом плато.Александр Харитонов отметил, что столица Урала находится на устойчивом плато.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге разразился скандал после того, как руководитель регионального Роспотребнадзора обратился к губернатору Свердловской области. По словам Дмитрия Козловских, статистика по коронавирусу в регионе была неправильной и заниженной. Главный эпидемиолог Екатеринбурга объяснил, как считается статистка.

- Статистика по зараженным COVID-19 формируется на основании результатов лабораторных исследований и данных специалистов, которые после осмотра пациента ставят диагноз. Экстренное извещение в службу Роспотребнадзора подается только после того, как врач осмотрит пациента в стационаре или на дому. Информация о каждом пациенте, который попал в поле зрения медицинского учреждения и которому поставлен диагноз, заносится в официальный федеральный регистр, - главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. - Ситуация в Екатеринбурге сейчас оценивается как стабильная, мы находимся на устойчивом плато, хотя немножко пошли колебания последние два дня. Но фиксируются хорошие показатели: уменьшается количество больных детей, больше бессимптомных форм, за счет выписок освобождается коечный фонд для новых госпитализаций.

Ситуацию прокомментировал и вице-губернатор Павел Креков. Чиновник заметил, что все недопонимания с Роспотребнадзором уже решили и пришли к единому решению. Также по его словам, с понедельника статистику по коронавирусу будут вести по-новому формату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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