В Свердловской области продлили ограничительные меры до 13 июля
Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Об этом в своем блоге сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
- Многие уже возобновили свою деятельность, работают предприятия и многие магазины, кафе и рестораны открыты в режиме летних веранд, - отметил глава Среднего Урала. - Это пока максимум возможного, полностью отказаться от ограничений мы не можем — вы видите, что каждый день мы фиксируем более 200 новых случаев коронавирусной инфекции. Поэтому прошу и сейчас внимательно соблюдать все разумные меры, которые введены, чтобы защитить ваше здоровье. Не забывайте носить маски и воздержитесь от необязательных встреч в больших компаниях.
Статистика на 6 июля 2020 годаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
Стоит отметить, что после первого этапа снятия ограничений число заболевших за сутки снова выросло. Только за последние 24 часа в регионе заболели 270 человек, общее число заболевших - 14 303.
Всего уральские врачи вылечили 8 442 пациентов. Зарегистрировано 7 новых случаев смерти от COVID-19. Общее число случаев – 131.
Напомним, что накануне коронавирус нашли у вожатой детского лагеря «Зарница». А последнюю сводку об обстановке на Среднем Урале вы можете прочитать здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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