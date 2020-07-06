«У родственников выявлен коронавирус»: вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько ушел на карантин по COVID-19

Из-за распространения коронавируса в Свердловской области на карантин приходится уходить в том числе и высокопоставленным сотрудникам регионального правительства. Так, сегодня, 6 июля, стало известно о том, что на карантин ушел вице-губернатор Сергей Бидонько.

- Ничего такого. У моих родственников выявлен коронавирус. Я на карантине пока, - подтвердил Сергей Бидонько «КП-Екатеринбург». - У меня пока отрицательно (результат тестирования на COVID-19, - Ред.). Пока все хорошо.

Добавим, что за минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 270 жителей Свердловской области. Таким образом, с начала пандемии коронавирусом заболели 14 303 жителя региона. Из них 8 442 человека уже выздоровели. Также сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил до 13 июля ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.

Статистика на 6 июля 2020 годаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

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