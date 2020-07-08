«Не слушайте бессмертных идиотов»: гитарист группы «Чайф» заразился коронавирусом
Коронавирус, который обрушился на планету в этом году, не щадит никого. Заболевают и многие известные люди в Свердловской области – не так давно мы писали про экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, у которого подтвердились тесты. К счастью, он поправился. А накануне о своем самочувствии рассказал музыкант легендарной уральской рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов. Он, как и другие участники, долгое время прилежно соблюдать самоизоляцию. Но у него все равно чуть больше недели назад нашли COVID-19 – и протекала болезнь довольно тяжело.
- Зараза существует, она крайне неприятна, и, скажем так: нет, наверное, на свете врагов, которым я хотел бы пожелать тех же ощущений. Протекает очень тяжело, очень резко и, мягко скажем, система здравоохранения не очень готова к ней, - рассказал на видео Владимир Бегунов. – Поэтому большую часть времени вы будете предоставлены сами себе. Хотя, еще раз повторюсь, медработники работают в очень напряженном режиме. Их можно понять: нагрузка огромная, в силу знаний они понимают ужас происходящего и явно не понимают всеобщего легкомыслия. В больнице, проходя КТ, я наблюдал толпы испуганных людей и постоянно подъезжающие машины.
Владимир Бегунов заболел коронавирусом.Видео: группа "Чайф" в Instagram
К счастью, тяжелый период болезни оказался позади – по словам музыканта, после поставленного ему диагноза «пневмония» и «COVID-19», исследования показали, что легкие поражены лишь на 10%.
- К великому сожалению я стал частью статистки. Поставлен диагноз «ковид», пневмония. И к великому счастью некоторые телодвижения, которые мне посоветовали знакомцы, связанные с медициной, и заставившие меня вольно принимать антибиотики, дали свое - поражения не так велики, как могли бы быть – всего 10%. Что, слава небесам, очень и очень хорошо, - объяснил Бегунов. – Не слушайте бессмертных идиотов, которые уверяют, что этого ничего нет, это все придумали какие-то закулисы.
После того, как у Владимира подтвердился диагноз, совместные репетиции, съемки клипа, запланированные интервью и запись нового альбома с другими участниками группы «Чайф» были прекращены. Все сдали тесты, пока что коронавирус не нашли больше ни у кого. Сам музыкант сдаст финальные тесты 10 и 13 июля, которые и вынесут вердикт его самочувствию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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