2020-06-26T10:42:43+03:00
Звезды

Концерт группы «Чайф» на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» 26 июня: прямая онлайн-трансляция

Владимир Шахрин поет песни и отвечает на вопросы в рамках проекта «Правда. Музыка. Свобода»
Людмила ВАРАКИНАЛев ИСТОМИН
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Музыкант отвечает на вопросы и поет песниМузыкант отвечает на вопросы и поет песниФото: Алексей БУЛАТОВ
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26 июня в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Екатеринбург» в рамках проекта «Правда. Музыка. Свобода» лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин поет песни в акустическом варианте.

Также между замечательными музыкальными композициями, которые давно стали классикой русского рока, идет беседа о громких общественных инициативах, о родном Екатеринбурге.

Партнер концерта – Фонд Святой Екатерины. Подключайтесь!

"Правда. Музыка. Свобода" с Владимиром Шахриным из "Чайфа"!.Завтра в 13:00! Лидер группы Чайф Владимир Шахрин на радио Комсомольская правда , в прямом эфире в нашей группе Вконтакте и на сайте www.ural.kp.ru !

ИСТОЧНИК KP.RU

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