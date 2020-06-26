Концерт группы «Чайф» на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» 26 июня: прямая онлайн-трансляция
26 июня в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Екатеринбург» в рамках проекта «Правда. Музыка. Свобода» лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин поет песни в акустическом варианте.
Также между замечательными музыкальными композициями, которые давно стали классикой русского рока, идет беседа о громких общественных инициативах, о родном Екатеринбурге.
Партнер концерта – Фонд Святой Екатерины. Подключайтесь!
"Правда. Музыка. Свобода" с Владимиром Шахриным из "Чайфа"!.Завтра в 13:00! Лидер группы Чайф Владимир Шахрин на радио Комсомольская правда , в прямом эфире в нашей группе Вконтакте и на сайте www.ural.kp.ru !
ИСТОЧНИК KP.RU