«У меня была гастрольная ломка»: лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин о том, как пережил самоизоляцию

Владимир Шахрин везде «свой человек»: всегда с улыбкой на лице, фирменном кепи, клетчатой рубашке и с гитарой. Таким же он пришел и на эфир радио «Комсомольская правда- Екатеринбург [92,3 FM]. Здесь музыканта ждали, как дорогого гостя и товарища. И здесь же создатель и лидер группы «Чайф» сыграл две новые песни, которые написал на карантине и рассказал, как коллектив пережил нелегкие времена без концертов.

«БЫЛО ТЯЖЕЛО»

- Владимир Владимирович, самый больной, наверное, вопрос для артиста… устали сидеть на самоизоляции? Вообще соблюдали ее?

- Для меня самым тяжелым был первый месяц. Я назвал его для себя – гастрольная ломка. Когда ты 35 лет в седле, кочующий артист, и вдруг, ты сидишь месяц и никуда не едешь. Это было тяжело. Но потом втянулся и приспособился к этому. Даже начал получать удовольствия. Я нашел, чем себя занять. Написал несколько песен, дописал те, которые когда-то бросил. Месяц назад, когда разрешили выходить из дома, соблюдая меры предосторожности, мы начали собираться на репетициях. Тогда-то и отрепетировали эти пять песен и записали их.

Фото: Instagram группы «Чайф»

- Вы переживали, что отменились концерты? Наверняка, это сказалось на вас в финансовом плане?

- Дело даже не в финансах... Для нас этот год юбилейный [группе «Чайф» исполнилось 35 лет – прим.ред.], к этому туру мы готовились как никогда. В первый раз за все время придумали концептуальную программу. Поделились ей с Павлом Брюн, режиссером, который работал с «Цирком дю Солей» 12 лет подряд. Он придумал для нас визуальный ряд. В Москве на три дня мы сняли большой концертный зал на восемь тысяч мест: привезли туда аппаратуру, звук, свет. Этот человек с огромным опытом работал над нашей программой. С этим шоу мы поехали на гастроли, отыграли Дальний Восток, Приморье и Казахстан, а потом все! Конечно, мы расстроились. Все перенесли на октябрь месяц. Ждем.

- А вы сами-то верите в СOVID-19?

- У меня есть знакомые, которые переболели коронавирусом. Есть даже те, кто погиб от COVID-19. Знаю и врачей, которые работают c этой заразой и со слезами на глазах просят соблюдать все рекомендованные меры. В то же время я понимаю, что у многих болезнь проходит в легкой форме. Лично для меня маска в общественном месте - это как современный этикет. Мне же не сложно снять ботинки, когда пришел в гости или снять шляпу. Мне не сложно зайти в магазин и надеть маску. Надо думать о здоровье других тоже. Ничего сложного в этом нет.

"Правда. Музыка. Свобода" с Владимиром Шахриным из "Чайфа"!.Завтра в 13:00! Лидер группы Чайф Владимир Шахрин на радио Комсомольская правда , в прямом эфире в нашей группе Вконтакте и на сайте www.ural.kp.ru !

О ДРУЖБЕ С МИХАИЛОМ ЕФРЕМОВЫМ

- В прошлом году вы вступали за строительство храма Святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Сейчас в Екатеринбурге снова скандал, на православной почве. На этот раз с отцом Сергием, который захватил женский монастырь. Вы следите за этой ситуацией?

- Об отце Сергии я узнал только из СМИ. Вообще я человек не воцерковленный. Поэтому пытаться разобраться в вопросах православной церкови у меня нет желания.

- Еще одно эхо «стояния на драме» - конфликт между Максимом Шибановым и православным активистом Максимом Румянцевым. В мае Шибанов толкнул Румянцева, а сейчас оппоненты разбираются в суде. Как думаете, на чьей стороне будет правда?

- Про эту ситуацию я тоже не очень хорошо знаю. В наше время таких историй очень много, когда люди ради лайков делают очень сомнительные вещи. Я бы очень хотел, чтобы мы не оказывали давления на суд: ни журналисты, ни правительство, ни простые жители города. Суд примет независимое решение. На мой взгляд - это логично.

Фото: Instagram группы «Чайф»

- У вас наверняка тоже были ситуации, когда хотелось дать кому-нибудь «по роже». Тем более вы рокер. Чтобы вы посоветовали в ситуации, когда вас провоцируют?

- Нужно держать себя в руках. У меня крепко держится планка, я могу быть спокойным. Когда пытались построить храм Святой Екатерины в сквере, я же тоже там был и многие пытались со мной разговаривать, также провоцировали. Но я держал себя в руках. Бывают моменты, когда никакие советы не работают и держать в руках себя невозможно. Но это ни к чему хорошему не приведет. Конечно, если что-то угрожает твоей жизни, то нужно бить первым.

- Вы не раз пересекались на съемках с Михаилом Ефремовым. То, что произошло с ним, это было ожидаемо? Ведь многие видели, да и он сам любил повторять, что «побухивает». Как вы вообще относитесь к его поступку? Ведь пьяными за руль садятся и гаишники, и полицейские, но это так не обсуждается. А Ефремов, актер, попал под раздачу…

- Он точно не попал под раздачу, он реально убил человека. Давайте называть вещи своими именами. Я очень давно знаю Мишу Ефремова и поэтому ничего не комментирую. Миша сам все сказал. Я видел его обращение, и понимаю, что он очень хороший актер и мог бы это сыграть, но здесь, зная его, он сам себя осуждает. Он абсолютно искреннее призывает не вмешиваться в эту ситуацию и признает, что готов понести наказания. Как он правильно сказал, это не кино и назад ничего не отмотать. Мне кажется, чем меньше мы будем обсуждать эту тему, тем будет легче самому Мише и семье погибшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787385" frameborder="0"></iframe> Владимир Шахрин коротает дни на самоизоляции со своей овчаркой Альфредом Иванычем.Видео: Instagram группы «Чайф»

«У МЕНЯ ДОМА НЕТ КУЛЬТА ШАХРИНА»

- Вы со своей супругой живете уже много лет. В чем секрет? Бывает, что вы ругаетесь с ней?

- Мы познакомились с Леной в 1976 году, потом я ушел в армию. Когда вернулся, поженились. Это было в 1981-м. Она моя любимая женщина, мой лучший друг. Она прекрасная хозяйка. Очень важно для долгой счастливой жизни, чтобы у людей были общие интересы, чтобы сходились ваши взгляды на окружающий мир. Иногда это уже приятно нервирует, когда ты сказать не успел, а твой партнер уже делает так. Конечно, бывает, ругаемся. Но без разбитой посуды и оскорблений. Моя жена никогда не слышала от меня матерного слова, как и мои дети с внуками. Притом, что я на стройке работал монтажником и знаю, как на нем разговаривать. Можем подуться друг на друга, часа три-четыре. Потом тот кто более разумный, подходит первым. Как правило, причины для ссор мелкие.

- А она вас критикует? Творчество, например.

- За музыку меня не критикует, а вот за какие-то поступки или слова, бывает. У меня дома нет культа Владимира Шахрина, мои портреты нигде не висят. И мне это нравится. И вообще дома я могу быть садовником, мужем, дедушкой, другом собаки. А потом уже, когда надо бежать на репетицию, я вспоминаю, что я музыкант. Вообще у многих артистов проблема именно в том, что они с утра до вечера артисты. У меня совершенно этого нет: могу быть садовником, дедушкой, мужем, хозяином, а потом в какой-то момент вспоминаю о репетиции.

- Кстати о собаке. Альфред Иваныч же герой вашего Instagram. И вдруг фотографии, какого-то кота. Вы что переметнулись на другую сторону?

- Альфред Иваныч в Интаграмме группы «Чайф» бьет нас всех. Можно выложить эксклюзивное видео с репетиции и будет 7000 лайков. А можно выставить Альфреда Иваныча и сразу 14 000 лайков. Он это чувствует, поэтому иногда может позволить себе лишнего, например, на поляночке «навалить». Начинаешь ругаться, он уши опускает: «ой, а я думал, вы не увидите». С котом Семой Володи Бегунова та же история, делит популярность с Альфредом Ивановичем. А теперь кот есть и у нас. Пришел, как Альф ниоткуда. Просто начал приходить и лежать на веранде. А у меня у одной внучки аллергия на котов… И Альфред Иваныч на него внимания не обращает. Мы, значит, кота прогнали. А в этом году нашествие дроздов. Как только исчез кот, прилетели дрозды и начали есть нашу жимолость. Более того, они еще начали фиолетово «гадить» вокруг. Мерзкая птица, я бы сказал (смеется). Простите меня, господа, орнитологи.

Владимир Бегунов со своим котом Семой. Фото: Instagram группы «Чайф»

- И тут Владимир Шахрин пожалел о коте…

- Конечно! Мы начали его кликать: Киса, вернись. Начали молоко ему наливать в маленькую мисочку, колбаску класть. Тут-то Альфред Иваныч и приревновал. Всю колбасу сожрал, все молочко выпил из этой маленькой мисочки. А ведь никогда молоко не пил! Теперь они у нас воюют, но мирно.

- Год назад на Дне города Екатеринбурга вам подарили ваш старый «Москвич». Где сейчас эта машина? Вы на ней ездили с того момента, как вам ее вернули.

- Его не подарили, это моя машина. В свое время в 1988 году мне в наследство достался от дедушки его «Москвич». Его я помню с детства: мой папа учился на нем ездить, потом я. Сначала эта машина работала в скорой помощи, а потом дедушка его купил и сделал. На этом «Москвиче» я катался со своими дочерьми по Екатеринбургу. К двери были привязаны веревочки, чтобы двери не стучали при скорости 60 км в час. В итоге, когда я купил другую машину, эту поставили к одному мужчине в гараж. Тот скончался, а связь с его семьей потерялась. Три года назад сын того мужчины связался со мной и сказал, что машина по-прежнему стоит в гараже. Тогда я обратился к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому, он хорошо разбирается в раритетных авто, и мы решили восстановить автомобиль. Год назад «Москвич» вернулась ко мне. Я подошел к машине, сел и у меня слезы ручьем. Мы сразу договорились с музеем УГМК, чтобы он там стоял, а у меня была возможность приехать туда и покататься с внуками.

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