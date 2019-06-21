Владимир Шахрин: 60 - это не старость. Мне в этом возрасте комфортно!

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин для уральцев свой человек. Он не уехал в Москву, всю жизнь в родном Екатеринбурге. Его можно встретить в пробке, магазине. Если позвонить по телефону, он никогда не откажет в интервью. «Комсомолка» набрала знаменитому певцу за несколько дней до юбилея, чтобы узнать будет ли он отмечать день рождения с «оранжевым настроением», почему его пес Альфред Иванович стал популярнее «Чайфов» и когда он говорит «А-та-та!» своим внукам. А их у него, на минуточку, четверо…

ДОМА Я МУЖ, ОТЕЦ И ДЕДУШКА

- Владимир Владимирович, настоящий мужчина должен в своей жизни построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Похоже, вы настоящий! Только вместо сына у вас дочки…

- (Смеется.) А еще настоящий мужчина должен найти в себе силы заниматься любимым делом. Он должен суметь материально обеспечить свою семью. Родным и друзьям настоящего мужчины не должно быть стыдно за него.

dashunichka Владимир Шахрин вместе с внучкой.

- Вашим родным точно не стыдно. Вы в четвертый раз стали дедушкой. Понятно, что гордитесь внуками и дочерьми. А за что вы их ругаете?

- За «очередное нашествие Мамая». (Смеется.) Когда они вчетвером приезжают к нам на дачу в Старопышминск, поднимаются на второй этаж и начинают играть. В одной комнате «ухряпывают» весь пол, затем идут во вторую, потом по лестнице… Везде валяются игрушки, бумажки. К вечеру прибрать за собой у них уже нет сил. А наутро задача только одна - тактично и тихо уехать. А мы с бабушкой на корячках ползаем, прибираем последствия «нашествия». Это единственное, за что я рублюсь. Говорю: «Почему нужно весь дом? Уделайте хотя бы одно комнату». А в остальном все замечательно.

- На майские праздники с супругой Еленой летали в Вену. Уже 35 лет вместе, как удается удивлять друг друга?

- Да так примерно и удивляем. У Лены был юбилей, 4 мая. Я долго думал над подарком. Леночка у меня любит оперное искусство. Поэтому купил билет на первый ряд в Венскую оперу на Верди, на «Риголетто». В ее день рождения мы туда прилетели. Она была в красивом вечернем платье, муж ее - при рубашке, при жилете, при брюках и в красивых ботинках. Это надо было видеть! Она была абсолютно счастлива!

- Сложно ей будет «ответочку» подготовить...

- Со мной все понятнее. Сейчас лето. Соберемся на даче: семья, друзья детства и группа «Чайф» с женами. Человек сорок. НикакихVIP-гостей! Только те, с кем с первого класса вместе. Я их называю - русско-украинско-грузино-еврейская банда. Каждая семья готовит номер, а так на гитарке поиграем, танцульки, песенки.

Я НЕ НАВЯЗЫВАЮ ЛЮДЯМ ДРЯНЬ

chaif_band Владимир Шахрин повез супругу в Венскую оперу.

- Сейчас модно соцсети вести, а у вас их нет. Так бы фото из Вены выложили…

- Мне аккаунт вообще не нужен, я не собираюсь делиться с миром своей личной жизнью. Кто интересен - тому пишу, звоню.

Вместе с Бегуновым Шахрин служил в пограничных войсках. Фото: архив Владимира Шахрина

- На рекламе неплохо зарабатывают в соцсетях.

- Слава богу, судьба так сложилась, что я могу позволить себе не сниматься в рекламе и не навязывать людям всякую дрянь: ни сухарики, ни банковские услуги. Единственный опыт в рекламе - в 91-м году, в местном магазине бытовой техники. Я даже не знал, что это такое - реклама! Мне сказали: приди на две минуты, скажи одну фразу: «Я люблю заглянуть в магазин «Оникс!» И выбирай любую вещь, какую хочешь!» Ни фига себе, думаю… Пришел, сказал, счастливый забрал с собой микроволновку. И вдруг по местным каналам началось, без передышек: «Я люблю заглянуть!..» Меня даже дети на улице дразнить начали. Прибегаю в этот магазин, говорю: «Ребят, я верну вам микроволновку, только уберите эту рекламу!» Конечно, никто ничего не сделал, но урок я получил на всю жизнь.

- Зато у группы «Чайф» есть Инстаграм. Но звезды в нем не вы, а ваша овчарка Альфред Иванович.

- Да, он звезда! Эксклюзивное видео с нашей репетиции набирает тысячу-полторы просмотров. Но если я снимаю свою собачку - Альфреда Ивановича, то сразу по шесть тысяч. Он получил свою кличку Альф потому, что свалился на нас так же, как персонаж из знаменитого сериала про инопланетянина. Пять лет назад, 1 января, мороз 30 градусов. Слышу, кто-то скулит за калиткой. Вышел и увидел здорового, но худого пса, весь в крови, лапа перебита, замерзает. Мы на Новый год утку по-пекински ели, у меня от нее скелет остался. Я его псу бросил, он «Ам! Ам!» Мигом сожрал. Запустил во двор, из одеял сделал подобие будки. Я хозяев искал, объявление поместил. Месяц, два, три - никто его не ищет, и Альф не уходит. А через несколько месяцев я понял, что он у меня все охраняет: на тех, кто за забором, лает, чтоб не ходили. Построили ему теплую будку. И вот он у нас живет пять лет, красавчик такой, кабан здоровый - отъелся!

chaif_band Альф стал настоящим другом семьи.

В 90-Х НАС ОХРАНЯЛИ

- Цитата из документального фильма «Первого канала». Николай Фоменко говорит, что вы ужасный, к музыке не имеете никакого отношения и в быту вы сложный человек. Чем вы ему так насолили?

- Шутит он. (Смеется.) На самом деле у нас с Колей очень хорошие отношения. Когда он в Екатеринбург приезжает, всегда стараемся видеться. Да и в быту я неплохой. Точно не рок-звезда. Я умею выключаться. Пришел, выключил эту функцию - и все, нормальный мужчина, муж, отец и дедушка. Как все: готовлю яичницу, хожу в магазин, выношу мусор, сейчас закончу с вами разговор - пойду на рынок. Хожу там к тем, у кого уже 20 - 30 лет покупаю мясо, овощи.

- Скидку дают?

- Знаю, что лишнего не возьмут. В быту я не скандальный человек: не ору ни на кого, не гоняю, не устанавливаю своих правил - все это знают. Люди, может, думают: я весельчак и балагур. Но это не всегда, бывает, хочется помолчать, книжку почитать, музыку послушать.

С гитарой неразлучны с детства. Фото: архив Владимира Шахри

- В гастрольный тур вы ездите на автобусе. В молодости понятно, круто, весело. А сейчас как?

- В то время тоже не все так беззаботно было. Помню, тур, приуроченный к десятилетию группы «Чайф» в 95-м году. С нами ехали два человека, так скажем, группа безопасности. Один был Олег: огромный, двухметровый боец, способный физической силой устранять все конфликты. Второй - Вася: небольшого роста, коренастый, с двумя ходками за спиной, он «разруливал» все блатные наезды. Когда люди пытались взять с нас денег, Вася садился на корточки и решал все проблемы.

- То есть, приходили братки в костюмах и требовали «отстегнуть» от гонорара?

- Практически в каждом городе находились люди, которые считали, что раз мы приехали в этот город, то должны тут на «общак братву подогреть». Им нужна была доля, деньги. По понятиям жили. Но мы в этом не участвовали. Эти люди подходили не к музыкантам, а к организаторам концерта. Забивали «стрелку», на которую шли Вася или Олег, в зависимости от того, кто «предъяву» выдвигал. Они все решали.

"Чайфы" во время гастролей часто передвигаются на автобусе. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА / Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

«ГОРОД БЕСОВ» - ЭТО ЧУШЬ

- По храму Святой Екатерины ваша позиция понятна. Но вся эта ерунда про «город бесов», «город храбрых»… Вы согласны с Владимиром Соловьевым? И с тем, что эта тема бесов уже стала этаким брендом для Екатеринбурга?

- В Интернете любая глупость раскручивается до уровня какого-то значимого события… То, что сказал Соловьев, для меня глупость, чушь, которую помусолят ближайший месяц и забудут. Я на все эти штуки не введусь. На важной истории для города - сделали балаган. Обсмеять можно все что угодно, лишь бы прикольно было. Я сам на это напоролся, когда пытался на трех страницах написать свою позицию по поводу того, почему для меня - неправославного человека - сквер на набережной является компромиссным вариантом. Я пытался объяснить. Но никто три страницы не читает! Заголовок увидели: а-а-а, так он за храм! Ты против народа! И понеслось, начали гадости всякие писать. А в реальной жизни ни один не подошел и не высказал свое «фи», даже несогласие свое. Виртуальный мир - в виртуальном пространстве. Поэтому выключай его - и все будет хорошо.

- Сейчас все носятся с последними концертами: «Scorpions» в последний раз приезжают, Шнур тоже наработался. «Чайфы» не собираются останавливаться?

- Это хорошо продающаяся рекламная фишка – объяви, что у тебя прощальный тур. «Scorpions» три года его по миру прогоняли. Кажется, с «Ленинградом» будет то же самое. Ему надо «продать» стадионы со своими турами. Это же сложно, в городах «продать» по 40 тысяч человек. Но это последние концерты, надо сходить, успеть! Поэтому он продаст спокойно, отдохнет годик-полтора и по многочисленным просьбам трудящихся, вполне вероятно, вернется.

- А «Чайф» когда-нибудь выступит на «Екатеринбург-Арене»?

- Вполне возможно. Мне приятней, когда я «покрываю» своей энергией людей в зале. Количество в 4-5 тысяч человек меня устраивает: я их чувствую, вижу. Опыт концертов на стотысячную аудиторию – ты не понимаешь, что они видят и слышат.

Альф - звезда Интаграма группы "Чайф". Фото: Instagram/ chaif band

- А что для Вас означает «оранжевое» настроение? Каким оно должно быть?

- Это словосочетание случайно появилось. В конце 70-ых на серых улицах Свердловска практически все машины были одного цвета – темные. И вдруг появился «Икарус»: длинный, оранжевый, с этой радиаторной решеткой от уха до уха: явно с улыбкой! Ты на него смотрел и улыбался. Ну и как-то в песне написалось «оранжевое настроение». Один раз всего звучит в песне, а приклеилось. И мы поняли, что это наше. Стали оранжевой братией.

- Перед юбилеем обычно подводят итоги. Но вам рановато.

- Конечно, много чего еще хочется. Есть и возможность, и желание. А итог меня как самого старшего мужчины в семье таков: мои дети, внуки, сестра, племянница с мужем - все придут ко мне на день рождения. Мы очень хорошо общаемся, каждое лето обязательно уезжаем вместе на море. Арендуем там дом. Раньше брали микроавтобус, сейчас уже не помещаемся, приходится еще и машину брать. Вместе живем, отдыхаем, путешествуем. И это ощущение семьи - оно постоянно есть. Это мое главное достижение!

Владимир Шахрин и Владимир Бегунов. Фото: архив Владимира Шахри

-А если говорить о достижениях в творчестве. Последний альбом с новыми песнями вышел в 2013-м.

- Мы уже записали 10 новых песен. Заканчиваем дома, в нашей студии в Екатеринбурге. Я абсолютно уверен: новый альбом уже есть. Летом его выпускать не будем. Все-таки отпуска. Но он точно будет! И это очень приятное ощущение, что ты все еще в состоянии хорошо рифмовать слова и делать хорошую мелодию.

- И последнее: на какой возраст Вы себя ощущаете?

- Прекрасно понимаю, что мне 60 лет. Но это для меня не старость. Нормальный такой, зрелый возраст: много, чего хочу и чего могу. Сам с собой не кокетничаю; утром, когда бреюсь, в зеркало смотрю и себя вижу: ничего трагичного. Возраст вполне комфортный для жизни.

КСТАТИ

"Комсомолка" застала Владимира Шахрина по дороге на рынок. Музыкант ехал за рулем. И во время интервью его неоднократно просили открыть окно автомобилисты из соседних машин. Водители желали "Чайфу" здоровья, творческих достижений, "оранжевого настроения" и говорили много хороших слов. Это еще раз доказывает, что Владимир Шахрин для Екатеринбурга свой человек!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Первый канал» покажет документальный фильм, посвященный юбилею Владимира Шахрина. Он был снят во время гастрольного тура группы.

- В фильме много музыки. Авторы фильма раскроют историю написания самых знаменитых хитов группы. Например, «Поплачь о нем» появилась в очень тяжелый для группы момент в 1989-м, когда «Чайф» практически распался, - рассказывают в дирекции общественных связей «Первого канала».

Кстати, там же говорят, что многие факты из биографии рокера зрители узнают впервые.

Фильм покажут 23 июня в 23:40.