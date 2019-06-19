«Жить надо в «Чайф»: На Первом канале покажут фильм о Владимире Шахрине

СЕГОДНЯ 16:53 2019-06-19T16:56:03+03:00

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Лидеру уральской рок-группы «Чайф» Владимиру Шахрину 22 июня исполнится 60 лет. В связи с этим Первый канал покажет о нем документальный фильм, который был снят во время гастрольного тура группы. Съемочная группа специально путешествовала с рокерами по городам России в автобусе, чтобы ощутить всю специфику «кочевой» жизни звезд.

- В фильме много музыки. Авторы фильма раскроют историю написания самых знаменитых хитов группы. Например, «Поплачь о нём» появилась в очень тяжелый для группы момент в 1989-м, когда «Чайф» практически распался, - рассказывают в дирекции общественных связей Первого канала.

Кстати, там же говорят, что многие факты из биографии рокера зрители узнают впервые.

Помимо Владимира Шахрина в фильме снялись и другие звезды: Борис Гребенщиков, Владимир Машков, Сергей Светлаков, Андрей Смоляков, Андрей Макаревич, Гарик Сукачев, Камиль Ларин, Николай Фоменко, Дмитрий Гройсман, Вячеслав Бутусов и другие.

Фильм покажут 23 июня в 23:40.

ИСТОЧНИК KP.RU