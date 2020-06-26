Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин презентовал две новые песни на радио «Комсомольская правда»

26 Июнь 2020 2020-06-26T13:27:01+03:00

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Уральский музыкант Владимир Шахрин не терял время зря в период пандемии коронавируса. Пока лидер группы «Чайф» сидел на самоизоляции он сочинил пять новых песен, которые уже успел записать и отрепетировать с командой. Две композиции Шахрин презентовал во время эфира на радио «Комсомольская правда» (92,3 фм) сегодня, 26 июля.

- У меня наоборот первый месяц был самый тяжелый. Я назвал ее для себя – гастрольная ломка. Когда ты 35 лет в седле, кочующий артист и вдруг ты сидишь месяц и никуда не едешь. Это было тяжело. Но потом я втянулся и приспособился к этому и начал получать от этого удовольствия. Я нашел, чем себя занять. Я написал несколько песен, дописал те, которые когда-то бросил. Уже месяц назад, когда стало можно выходить из дома, соблюдая меры предосторожности, мы начали собираться на репетициях. Вот мы и отрепетировали эти пять песен и записали их, - сказал Владимир Шахрин перед тем, как исполнить две композиции.

Пока у новых песен нет названия, но обе они в стиле группы «Чайф». Полностью интервью смотрите в трансляции.

"Правда. Музыка. Свобода" с Владимиром Шахриным из "Чайфа"!.Завтра в 13:00! Лидер группы Чайф Владимир Шахрин на радио Комсомольская правда , в прямом эфире в нашей группе Вконтакте и на сайте www.ural.kp.ru !

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ИСТОЧНИК KP.RU