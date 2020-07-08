8 Июль 2020 2020-07-08T01:05:27+03:00

Создать их планируют в ближайшие три дня

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В Свердловской области готовят дополнительные койки для пациентов с COVID-19. Об этом рассказал вице-губернатор Свердловской области Павел Креков. Создать новые места для лечения пациентов с коронавирусом планируют в ближайшие три дня.

- Около 25 процентов коек свободны. Нам нужно больше свободных коек. Мы предприняли ряд мер, они будут реализованы в ближайшие три дня, при этом у нас много пациентов остается на дому, с легкой симптоматикой, - рассказал Павел Креков.

По словам заместителя главы региона, коечный фонд Екатеринбурга для пациентов с коронавирусом считают с учетом мест в больницах близлежащих городов, например, Первоуральска и Верхней Пышмы.

Сейчас в обсерваторах находятся 700 человек. Свободными остаются 300 мест. Заполнить их могут теми, кто находится в финальной стадии борьбы с COVID-19.

- Мы будем на долечивание отправлять пациентов в места временной изоляции, если они идут на поправку и сдали отрицательные тесты, - добавил Павел Креков.

По данным регионального оперштаба на 7 июля, за сутки тесты на коронавирус подтвердились еще у 226 человек. Следовательно, число заболевших COVID-19 выросло до 14 529 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU