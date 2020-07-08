Еще три смерти от COVID-19: за сутки на Среднем Урале нашли 263 заболевших

За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус официально подтвердился еще у 263 жителей. Больше всего – в Екатеринбурге (+120). С начала пандемии в регионе заболели 14 792 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.

На сегодняшний день под наблюдением медиков в стационарах находится 5 539 человек, из них 166 пациентов – в тяжелом состоянии, 135 в реанимации и еще 58 – на аппаратах ИВЛ.

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- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 806. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - сообщили в оперштабе.

Кроме того, сегодня стало известно еще о трех подтвердившихся смертях – всего в регионе с начала пандемии скончались 141 человек из Екатеринбурга, Красноуфимска, Богдановича, Нижнего Тагила, Сысерти и других регионов. Кстати, по данным Свердловскстата, в июне в области значительно увеличилось число смертей.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось поставить на ноги 9 008 пациентов с коронавирусом. Только за сутки уральские врачи выписали 282 человека.

Кстати, накануне вице-губернатор Павел Креков рассказал, что число заболевших, которые переносят вирус бессимптомно, сократилось – теперь инфекцию переносят с признаками ОРВИ. Кроме того, антитела были выявлены меньше, чем у 10% всех прошедших тесты Роспотребнадзора уральцев. А губернатор Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции в Свердловской области до 13 июля.

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ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 700 792 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.

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