На Среднем Урале стали чаще умирать

8 Июль 2020 2020-07-08T06:19:11+03:00

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За июнь в Свердловской области официально зарегистрировано 5275 смертей – это максимальное число погибших с начала 2020 года (чуть меньше было только в январе – 5203). Такие цифры представлены в свежей статистике Свердловскстата. Число погибших в июне прошлого года составляет 4341 – оно увеличилось на 934 смерти.

При этом за первые полгода 2020 года специалисты официально зарегистрировали 29 171 умершего уральца, а за аналогичный период прошлого года цифры была больше – 29 530, даже несмотря на коронавирус.

Однако не все так плохо: за первый месяц лета зафиксировано 3 810 новорожденных, а всего с начала года на свет появились 21 306 младенцев.

ИСТОЧНИК KP.RU