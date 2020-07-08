2020-07-08T00:13:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Вице-губернатор Свердловской области раскрыл, у скольких уральцев нашли антитела

Показатель находится на низком уровне
Олег ГАЛИМОВ
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Вице-губернатор Свердловской области раскрыл, у скольких уральцев нашли антитела. По словам Павла Крекова, антитела были выявлены менее чем у 10% прошедших тестирование уральцев. Провести такое исследование можно в платной клинике. Кроме того недавно бесплатные тесты делали в Управлении Роспотребнадзора.

- Общая доля выявляемых носителей антител колеблется в пределах 7%. Мы продолжаем исследования, они показывают реальный процент людей, которые перенесли заболевание, - отметил Павел Креков.

Кроме того чиновник сообщил, что большая часть уральцев заболевает после контактов с близкими родственниками.

- Время летнее, время гулять и отдыхать, но риски надо сводить к минимуму. Мы по-максимуму используем плазму переболевших COVID-19 для лечения пациентов. Выражаю благодарность всем донорам плазмы, - добавил Павел Креков.

Сейчас на Среднем Урале зарегистрировано 14 529 случаев новой коронавирусной инфекции.

Состояние 160 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 59 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние 24 часа было выписано 284 человека. Всего уральские врачи вылечили 8726 пациентов. Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 138.

ИСТОЧНИК KP.RU

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