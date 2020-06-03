Меценаты закупили для Екатеринбурга тридцать машин скорой помощи

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:50:54+03:00

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В Екатеринбурге появится тридцать новых машин скорой помощи. Автомобили передадут Станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса. «Скорые» на базе Ford Tranzit , оборудованные все необходимым закупил Фонд святой Екатерины. Новые автомобили должны прибыть в Екатеринбург до 1 августа.

- Это решение наших учредителей. Оно продиктовано тем, что в период пандемии достаточно остро встала проблема с работой скорой помощи, нагрузка на которые возросла многократно. Стоит отметить, что техзадание на закупку машин мы формировали в сотрудничестве с руководством Станции скорой медицинской помощи, - отметил директор фонда Александр Андреев.

Меценаты потратили на машины скорой помощи 134 миллиона рублей. Деньги на новые автомобили выделили генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.

Напомним, 31 мая в Екатеринбург из Китая прибыли 80 аппаратов искусственной вентиляции легких, также приобретенные фондом святой Екатерины. Оборудование будет распределено между медицинскими учреждениями Челябинской и Свердловской областей.

ИСТОЧНИК KP.RU