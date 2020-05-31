2020-05-31T15:50:01+03:00
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В Екатеринбург прибыла партия аппаратов ИВЛ, приобретенных фондом святой Екатерины

Общий вес груза превысил 100 тонн
Олег ГАЛИМОВ
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Аппараты распределят по больницам Южного и Среднего УралаАппараты распределят по больницам Южного и Среднего УралаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На Урал прибыла очередная партия гуманитарного груза, приобретенного фондом святой Екатерины на средства генерального директора УГМК Андрея Козицына и председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина.

В Екатеринбург из Китая прибыли 80 аппаратов искусственной вентиляции легких.

- Всего, по заявкам региональных властей было закуплено 100 аппаратов ИВЛ на сумму 3,3 млн долларов. Оборудование будет поровну поделено между медицинскими учреждениями Челябинской и Свердловской областей, - отметили в фонде святой Екатерины.

На Урал прибыла очередная партия гуманитарного груза,.Видео: фонд святой Екатерины

Отметим, что в Екатеринбурге производством аппаратов ИВЛ занимается «Уральский приборостроительный завод». Это предприятие стало скандально известным после того, как в больницах Москвы и Санкт-Петербурга пожары унесли жизни шести человек. По предварительной версии, очагом возгорания стали именно аппараты «АВЕНТА-М».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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