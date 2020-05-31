В Екатеринбург прибыла партия аппаратов ИВЛ, приобретенных фондом святой Екатерины

31 Май 2020 2020-05-31T15:50:01+03:00

Изменить размер текста: A A

На Урал прибыла очередная партия гуманитарного груза, приобретенного фондом святой Екатерины на средства генерального директора УГМК Андрея Козицына и председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина.

В Екатеринбург из Китая прибыли 80 аппаратов искусственной вентиляции легких.

- Всего, по заявкам региональных властей было закуплено 100 аппаратов ИВЛ на сумму 3,3 млн долларов. Оборудование будет поровну поделено между медицинскими учреждениями Челябинской и Свердловской областей, - отметили в фонде святой Екатерины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/782273" frameborder="0"></iframe> На Урал прибыла очередная партия гуманитарного груза,.Видео: фонд святой Екатерины

Отметим, что в Екатеринбурге производством аппаратов ИВЛ занимается «Уральский приборостроительный завод». Это предприятие стало скандально известным после того, как в больницах Москвы и Санкт-Петербурга пожары унесли жизни шести человек. По предварительной версии, очагом возгорания стали именно аппараты «АВЕНТА-М».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Аппарат ИВЛ вспыхнул на глазах врача»: стали известны подробности пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге Врачи и медсестры успели выкатить большинство больных в коридоры и спасти их от огня, однако вспыхнувший кислород не дал эвакуировать четверых лежащих на ИВЛ пациентов, все они погибли (подробности)

Когда начался пожар в палате, она была в сознании: Сын погибшей рассказал, как его мама оказалась в реанимации в больнице Святого Георгия У женщины были только подозрения на коронавирус, и родственники надеялись, что она поправится (подробности)

«В аппарате ИВЛ нечему гореть»: сотрудники «Уральского Приборостроительного завода» рассказали свою версию пожара в больнице в Санкт-Петербурге. По их мнению аппарат ИВЛ не мог стать источником возгорания (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU