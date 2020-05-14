«В аппарате нечему гореть»: сотрудники «Уральского Приборостроительного завода» рассказали свою версию пожара в больнице в Санкт-Петербурге

За последние шесть суток сразу в двух больницах страны произошли крупные пожары. 9 мая загорелась палата в столичной больнице имени Спасокукоцкого – погибла одна пациентка, а через два дня пожар унес жизни пяти больных в госпитале Святого Георгия в Санкт-Петербурге.

По одной из версий причиной возгорания могли стать аппараты искусственной вентиляции легких «АВЕНТА-М», произведенные на «Уральском приборостроительном заводе» в Екатеринбурге. В связи с этим Росздравнадзор начал проверку. А применение данных аппаратов ИВЛ временно приостановили.

- Росздравнадзор приостановил применение на территории Российской Федерации аппаратов ИВЛ «АВЕНТА-М», произведенных с 1 апреля 2020 года, - говорится в заявлении ведомства.

Но как именно устроены дорогостоящие аппараты и могли ли они в действительности стать причиной трагедий? Эти и другие вопросы мы обсудили на условиях анонимности с сотрудником уральского предприятия.

- Расскажите немного о модели «АВЕНТА-М», как давно ее выпускают?

- Более восьми лет. Это одна из самых последних и современных моделей. Стоимость одного ИВЛ – порядка миллиона рублей. До пандемии это был обычный товар, а сейчас на их производство брошено 80% сил завода. Работа идет в три смены, то есть практически без остановки.

- Нынешняя ситуация как-то повлияет на зарплату сотрудников. Может быть, уже ищут виновных?

- Да бросьте! Мы одни из немногих поставщиков аппаратов ИВЛ по всей стране, наши машины практически наверняка доставляли с гуманитарной помощью в Италию и США. Ничего не будет, на заводе об этом даже не думают.

«АВЕНТА-М» имеет внутренний аккумулятор, рассчитанный на 4 часа работы в случае обесточиванияФото: Михаил ФРОЛОВ

- А вы с коллегами обсуждали, из-за чего могли загореться аппараты в палатах?

- Разумеется. Все, даже те, кто не имеет прямого отношения к сборке аппаратов, убеждены, что проблема не в них.

- Почему?

- Все просто: в данном аппарате нечему гореть. Да и устроен он максимально просто: электронная начинка, защитный корпус, пара внутренних насосов и турбина. Последнее – это как тот же вентилятор, только более специализированный. А для возгорания необходимо наличие трущихся деталей, но там такого нет. И еще важный момент: потребляемая мощность аппарата – не более 75 ватт. Домашний компьютер потребляет в пять раз больше - от 400 ватт.

- Тогда что же, по-вашему, случилось?

- Мы считаем, что произошло короткое замыкание в проводке. Тем более если речь о больницах, где такие вещи меняют крайне редко. То есть коротнуло в розетке, а по силовому кабелю огонь быстро перекинулся на обшивку аппарата.

- А есть какие-то доказательства в защиту вашей версии?

- Конечно. Во-первых, если бы поломка была в одной или нескольких партиях, то был бы не один пожар, и жертв, соответственно, было бы в разы больше. Но самое главное – все аппараты тестируют в условиях холостой работы.

- Поясните.

- Когда готовый аппарат сходит с конвейера его на несколько дней подключают к сети и следят за его работой, не перегревается ли. В Росздравнадзоре, конечно же, имеют право усомниться в качестве машин. Но могу сказать со 100% уверенностью – те аппараты ИВЛ прошли успешное тестирование. Технология отработана до автоматизма.

Сотрудники «Уральского приборостроительного завода» уверены, что их аппараты не могли загореться из-за дефектов сборкиФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Но неужели пожарные дознаватели и специалисты Росздравнадзора не учли все выше перечисленное?

- Есть такая профессия инженер-исследователь. Вот им сейчас и предстоит выяснить, от чего загорелся аппарат, и как этого можно было этого избежать. Но когда в двух трагедиях замешаны одни и те же машины от одного производителя – слишком сложно поверить в случайное совпадение.

Ранее в пресс-службе «Уральского приборостроительного завода» заявили, что руководством ведется следствие.

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