«Да, детали из Китая, но зачем панику разводить»: сотрудник «Уральского приборостроительного завода» рассказал, как собирается скандальный аппарат ИВЛ

Еще недавно Уралький приборостроительный завод был гордостью отечественной промышленности. Предприятие бросило все свои производственные мощности на изготовление необходимых в период пандемии аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ производит с 1990 года – Прим. Ред.). Но после событий 9 и 12 мая упоминание об УПЗ идут в основном негативные.

Речь о пожарах, которые произошли в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. В первом случае погибла одна пациентка, во втором – пять. Как скажут позже – причина возгорания в аппаратах ИВЛ «АВЕНТА М», которые начали изготавливать после 1 апреля на Уральском приборостроительном заводе.

«АВЕНТА М» - ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ЗАКАЗОВ

Сейчас их производство приостановлено. А Росздравнадзор с 13 мая запретил использование «АВЕНТА-М» на территории России. Что конкретно стало причиной пожара выясняют следователи: брак аппарата, короткое замыкание, проблемы с источником питания, неисправная проводка в больнице или сыграл роль человеческий фактор?

Решение об увеличении мощностей завода было принято еще в первой половине апреля. Тогда по словам гендиректора предприятия Булата Гайнутдинова УПЗ начали выпускать до 10 аппаратов в день (до этого такой объем выполняли за три месяца – Прим.Ред.). Естественно понадобились люди.

- В Екатеринбурге производство аппаратов на Уральском приборостроительном заводе должно увеличится в 10 раз. В связи с эти предприятию очень нужны новые сотрудники – 236 человек, - кинул в соцсетях клич Свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Аппараты "Авента М"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В списке людей, которые требовались на завод были:

- 10 слесарей механосборочных работ;

- 78 слесарей-сборщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов;

- 32 монтажника радиоэлектронной аппаратуры для сборки жгутовой продукции;

- 94 регулировщика радиоэлектронной аппаратуры;

- 18 контролеров сборочно-монтажных и ремонтных работ;

- 4 контролера станочных и слесарных работ.

Как удалось выяснить «КП», большую часть вакансий пришлось закрывать за счет не местного населения, а вахтовиков из Москвы, Казани и Челябинска. А чтобы максимально приблизиться к нужному показателю по производству «АВЕНТЫ-М» аппараты стали производить в три смены. Некоторые же сотрудники не стали упускать возможность хорошо подзаработать и стали брать сверхурочные.

- В большинстве своем к нам приехали командированные сотрудники с других предприятий «Концерна Радиоэлектронные технологии» («Уральский приборостроительный завод» входит в АО "КРЭТ" в составе Госкорпорации Ростех – Прим. Ред), - рассказывает источник «КП» на заводе. - Сборка аппаратов практически не приостанавливалась. Собрали, протестировали, и отправили в больницы. Теперь это наш основной источник дохода, а раньше «АВЕНТА-М» казался лишь каплей в море заказов.

Недавние закупки:

Поставка электронных компонентов на аппараты ИВЛ «Авента-М» - 2 970 164 ;

Выполнение работ по изготовлению и поставке рабочих блоков для аппаратов ИВЛ «Авента-М» - 1 037 642 400 ;

Поставка крепежа для аппаратов ИВЛ «Авента-М» - 803 918 ;

Поставка алюминиевой продукции для производства аппаратов ИВЛ «Авента-М» - 12 912 850 ;

Поставка дыхательных мешков без латекса на аппараты ИВЛ «Авента-М» - 1 850 000 .

Ранее сотрудники завода высказывали свою версию пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Они думают, что к возгоранию могло привести короткое замыкание в проводкеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДА, КИТАЙ, НО НАДЕЖНЫЙ

Что же касается производственного брака, то здесь возникает вопрос не только к сборке, но к комплектующим. УПЗ – государственное предприятие и все свои траты оно отражает на портале Госзакупок. Именно там без всяких проблем можно найти десятки контрактов на покупку различного вида комплектующих для «АВЕНТЫ-М» на миллиарды рублей.

В числе оплаченных за последнее время деталей: генераторы, провода, портативные тепловизионные системы, стальная продукция, блоки питания, крепежи, микросхемы, дыхательные мешки и многое другие.

При этом настоящий производитель деталей в документах не прописан. Лишь краткая строчка с подписью «единственный поставщик». Возникает вопрос, является ли «АВЕНТА-М» по-настоящему отечественным аппаратом? К слову, с 1 июля 2019-го Правительство РФ запретило покупать аппараты ИВЛ из-за рубежа.

Это лишь малая часть аукционов от УПЗ, которые всегда выигрывает один и тот же загадочный поставщик. Завод не скрывает, какие именно покупает детали для ИВЛ, но не указывает их место происхождения

Один из сотрудников завода на условиях анонимности подтвердил «Комсомолке» догадки о том, что комплектующие привозятся на Урал из Китая. 21 апреля завод потратил ровно миллион рублей на «оказание международных транспортно-экспедиционных услуг по доставке комплектующих для аппаратов ИВЛ «Авента-М» автотранспортом».

- Чего вы панику разводите? 60 процентов всей электроники и сопутствующих товаров мира сделаны в Китае, плюс еще Тайвань. Так, где нам, по-вашему, еще их заказывать?! Там поставщики достаточно надежные и продукция вполне соответствует нашим стандартам, - делится сотрудник «Уральского приборостроительного завода».

Между тем, несмотря на расследование Росздравнадзора и проверки Следственного комитета, на заводе пока не спешат выяснять кто прав, а кто виноват.

- У нас все спокойно. Никаких проверок или людей в погонах здесь нет, работаем в таком же режиме, как и прежде, - добавил собеседник.

СКАЗАНО

Почему мог вспыхнуть ИВЛ?

Анатолий ПУЛИН, доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФПК и ПП СПбГПМУ :

- Аппараты ИВЛ собраны по принципу пневматики. Работает давление, клапанная система. Там гореть нечему. Что касается электроники, мощные процессоров - как на смартфоны, там не ставят. Ставят надежные старые "пентиумы". От электропроводки, чтобы произошло возгорание, это невероятно. Тут не требуется напряжение, там маломощные процессоры, которые не могут разогреться, как разогнанные. В обычной ситуации, чтобы в респираторной техники что-то загорелось надо, чтобы масло попало в систему кислородообеспечения. Любой реаниматолог это знает. Клапан жирными руками никто трогать не будет. И масло лить, тем более. Я десятки лет работаю. Не было никогда такого. Вопрос к инженерам, которые делали аппарат.

Вячеслав АФОНЧИКОВ, заместитель главврача по анестезиологии и реаниматологии-руководитель Клинического центра анестезиологии и реаниматологии ГБУ «СПб НИИ им. И.И. Джанелидзе»:

- Я работаю в анестезиологии 30 лет, но ни разу не видел, чтобы взрывались или загорались аппараты ИВЛ. Но нужно помнить, что в них сочетается электроника и подача кислорода. Малейшая искра – пожар. Что касается версии от сотрудника «Уральского приборостроительного завода», то это странное объяснение. Больница Святого Георгия работала с аппаратами ИВЛ и до пандемии, но до поставки «АВЕНТЫ-М» проблем не было. Тем более до этого был пожар в московской больнице. Почему аппараты ИВЛ такие дорогие? Они же производятся с авиационным качеством, высокие технологии. Их стоимость варьируется от 1,5 до 4,5 миллионов рублей. Стационарные дешевле, переносные – дороже.

Виталий МОХОВ, мастер по ремонту медицинской техники:

- Медицинская техника – это сложное оборудование. Здесь, каждый аппарат нужно смотреть отдельно, в каждой конструкции могут быть свои нюансы. Что касается аппаратов ИВЛ, в них полно достаточно сложной электроники. Причиной возгорания могут стать высоковольтные провода в силовом кабеле аппарата. Это возможно при некачественной сборке или монтаже. Бывает и такое. Но тогда это становится заметно в начале эксплуатации. С такой неисправностью аппарат бы не прошел тестирование у производителя. Внутри обшивки нет трущихся деталей, которые бы могли вызвать искру или перегрев. А электронные схемы находятся под относительно небольшим напряжением в 75 в. Что касается кислорода, то он не может взять и взорваться сам по себе. Должна быть искра. И мы опять возвращаемся к проводам.

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