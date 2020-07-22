Плюс пять смертей: на Среднем Урале подтвердились еще 234 случая COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще 234 случая коронавируса. Больше всего новых заболевших – в Екатеринбурге (+143). Кроме того, пациентами стали жители Нижнего Тагила, Нижнесергинского района и других муниципалитетов. Всего же с начала пандемии заразились 18484 человека.

На сегодняшний день в больницах под присмотром медиков находятся 5533 пациента. 177 – в тяжелом состоянии, из них 151 – в реанимации, 65 подключены к аппаратам ИВЛ. Число уральцев, подключенных к аппаратам, сократилось на 2% - это впервые за многие недели.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 887. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - сообщает региональный оперштаб.

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

За минувшие сутки в регионе подтвердились еще пять смертей. Таким образом, на Среднем Урале от коронавируса умерли 210 человек. Кстати, накануне министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков рассказал, что специалисты в скором будущем будут пересчитывать статистику смертей и, таким образом, число погибших возрастет до 360-ти.

Но есть и хорошие новости: уральские медики сумели вылечить 12921 пациента с начала пандемии. Только за сутки врачи выписали из больниц 425 человек. Накануне вице-губернатор Павел Креков рассказал, что количество свободных коек в больницах возросло на 6%. Это значит, что кого-то выписали, кто-то отправился долечиваться в места временной изоляции, а кто-то – дома. Но у всех был отрицательный тест на COVID-19.

Напомним, губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, до 27 июля. При этом он разрешил проводить концерты, фестивали и спектакли на открытом воздухе с загрузкой площадки в 50%, а также снова открыться библиотекам и музеям.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 789 190 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 745 летальных исходов, выздоровели 572 053 человека.

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