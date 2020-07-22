2020-07-22T11:23:35+03:00
Общество

Плюс пять смертей: на Среднем Урале подтвердились еще 234 случая COVID-19

Всего в регионе с начала пандемии 18484 зараженных
Мария Трапезникова
Поделиться:
От коронавируса в Екатеринбурге спасаются по-разномуОт коронавируса в Екатеринбурге спасаются по-разномуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще 234 случая коронавируса. Больше всего новых заболевших – в Екатеринбурге (+143). Кроме того, пациентами стали жители Нижнего Тагила, Нижнесергинского района и других муниципалитетов. Всего же с начала пандемии заразились 18484 человека.

На сегодняшний день в больницах под присмотром медиков находятся 5533 пациента. 177 – в тяжелом состоянии, из них 151 – в реанимации, 65 подключены к аппаратам ИВЛ. Число уральцев, подключенных к аппаратам, сократилось на 2% - это впервые за многие недели.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 887. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - сообщает региональный оперштаб.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

За минувшие сутки в регионе подтвердились еще пять смертей. Таким образом, на Среднем Урале от коронавируса умерли 210 человек. Кстати, накануне министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков рассказал, что специалисты в скором будущем будут пересчитывать статистику смертей и, таким образом, число погибших возрастет до 360-ти.

Но есть и хорошие новости: уральские медики сумели вылечить 12921 пациента с начала пандемии. Только за сутки врачи выписали из больниц 425 человек. Накануне вице-губернатор Павел Креков рассказал, что количество свободных коек в больницах возросло на 6%. Это значит, что кого-то выписали, кто-то отправился долечиваться в места временной изоляции, а кто-то – дома. Но у всех был отрицательный тест на COVID-19.

Напомним, губернатор Свердловской области продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, до 27 июля. При этом он разрешил проводить концерты, фестивали и спектакли на открытом воздухе с загрузкой площадки в 50%, а также снова открыться библиотекам и музеям.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 789 190 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 745 летальных исходов, выздоровели 572 053 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Свердловской области нашли многочисленные нарушения в лечении пациентов с коронавирусом. Росздравнадзор опубликовал результаты проверки (подробнее)

Главный санврач Свердловской области рассказал о серьезном занижении статистики по коронавирусу. Дмитрий Козловских опубликовал письмо губернатору Евгению Куйвашеву (подробнее)

Какие больницы в Екатеринбурге и Свердловской области перепрофилируют для лечения больных COVID-19. На Среднем Урале готовят ещё 2 126 коек для зараженных коронавирусом (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
С видом на озеро: под Екатеринбургом за 250 миллионов продают шикарную виллу рядом с лесом
Индукционные петли для слабослышащих пассажиров установили еще на 8 вокзалах СвЖД
Уральские волонтеры привезли жителям Нижних Серег газель с продуктами и водой
На Урале вскрыли склады с тысячами бутылок подпольного алкоголя
Сесть за руль разрешил дедушка: на Урале «Камаз» сбил 11-летнего школьника, который катался на квадроцикле
Заместитель прокурора Свердловской области проводит личный прием в Нижних Сергах
От COVID-19 погибли еще пять уральцев
«Моя дочь – это ошибка»: неожиданное признание блогерши, забеременевшей в 12
На Урале ищут родственников без вести пропавших советских солдат
На тушение пожара в уральском заповеднике «Денежкин Камень» вызвали специалистов из Йошкар-Олы
Жителям Нижних Серег после потопа вернули электричество
Уральцы стали чаще отправлять посылки внутри страны
Приставы забрали у екатеринбуржца машину из-за долгов в 120 тысяч
В уральском поселке сгорели сразу четыре бани
В Екатеринбурге перекрывают улицу Каменотесов
В Екатеринбурге на День города не будут устраивать массовых гуляний
«Наблюдать не дольше трех секунд»: в небе над Екатеринбургом пролетит МКС
Потопом в Нижних Сергах занялась Генпрокуратура РФ
В Свердловской области за сутки провели 12 428 исследований проб на коронавирус
Сотрудники полиции помогли 10-летней девочке добраться до дома во время потопа в Нижних Сергах
Советник губернатора Свердловской области заразился коронавирусом
В Сочи 29-летний турист из Екатеринбурга сорвался с пятиметровой высоты
ВТБ помогает бизнесу оптимизировать расходы по картам
Когда откроются ТЦ в Свердловской области: отвечает вице-губернатор