2020-07-20T15:25:04+03:00
Общество

В Свердловской области разрешили спектакли и концерты на открытом воздухе

Но при этом вместимость площадки должна быть не больше 50%
Мария Трапезникова
Поделиться:
Губернатор Евгений Куйвашев разрешил проводить спектакли и концерты на открытом воздухеГубернатор Евгений Куйвашев разрешил проводить спектакли и концерты на открытом воздухеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе. Под эту категорию попадают спектакли, концерты, театральные представления, а также показы кинофильмов. Но при этом вместимость площадки должна быть не больше 50%. Соответствующее постановление глава региона уже подписал, оно вступило в силу.

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Как рассказал губернатор на своей странице в Instagram, помимо этого, теперь разрешены репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях без присутствия зрителей. Также разрешена работа оборудованных веранд открытого типа по всему региону, а не только в Екатеринбурге. А еще с этого момента смогу снова открыться музеи и библиотеки.

Кроме того, с этого момента можно проводить массовые культурные, физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях на объектах физкультуры и спорта с количеством посетителей, не превышающих 10% от вместимости площадки. Также снято ограничение на число людей, которые могут заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, а также гулять. Напомним, раньше спортом можно было заниматься только поодиночке.

И напоследок, глава региона убрал норму, касающуюся ограничения на количество пассажиров, которые могут одновременно ехать в легковом автомобиле.

Но при этом Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 27 июля. В первую очередь ограничения касаются людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Статистика по коронавирусу на 20 июля Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Статистика по коронавирусу на 20 июляФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 18 023 случая заражения коронавирусом. Из этого числа 12 096 пациентов медикам удалось вылечить. К сожалению, еще 195 человек скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге у дома правительства молодежь устроила нелегальную вечеринку. Толпа подростков танцевала без масок рядом со сквером, который горожане защитили в прошлом году (подробнее)

Благодаря росту числа вылечившихся от коронавируса в Свердловской области освободилось 3% коек в больницах. В оперативном штабе по борьбе с болезнью отмечают снижение числа новых случаев заболевания (подробнее)

74 человека отправили на карантин: в Свердловскую область на самолете вернулись из Азербайджана 146 русских туристов. Россиян из других регионов отправили к себе домой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Как в Екатеринбурге штрафуют нарушителей режима самоизоляции: рассказывает губернатор
У ЦГБ №24 в Екатеринбурге заметили мобильный морг
На Среднем Урале продлили самоизоляцию до 27 июля
На Химмаше в Екатеринбурге троллейбус протаранил забор
Свердловчанку отправили в тюрьму за долги по алиментам
Как зарабатывать на тратах по ЖКХ: УБРиР выпустил дебетовую карту «Комфорт»
«Его песни стали народными»: Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным Евгения Родыгина
На Урале семья погибшего рабочего отсудила у завода 2,7 миллионов
Как в Свердловской области распространяется коронавирус: свежая инфографика
Выступят NECHAEV и Bahh Tee: уральские школьники отпразднуют выпускной во «ВКонтакте»
«Эпидемия проникла в мою семью»: еще один депутат Гордумы Екатеринбурга столкнулся с коронавирусом
Как помочь утопающему: советы уральских спасателей
К берегам Черного моря: в Кольцово открываются новые рейсы в Анапу
Посылки с вокзалов Свердловской железной дороги теперь можно отправить в 247 городов России
В Свердловской области от коронавируса умерли еще два человека
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
Губернатор Евгений Куйвашев поддержал фестиваль «Стенограффия» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на «проклятом перекрестке» установили светофор
«Ждем хороших дождей»: стала известна причина пожара в уральском заповеднике «Денежкин Камень»
В Екатеринбурге на ЖБИ перекрывают мост
Спасатели МЧС на вертолете помогают тушить пожар в «Денежкином Камне»
В Екатеринбурге на площади 150 «квадратов» сгорел жилой дом
Жара, наконец, отступила: погода в Екатеринбурге на начало недели
Град и шквалистый ветер: на Среднем Урале продлили штормовое предупреждение
«Загорелись емкости с жидким топливом»: на Новокольцовской улице в сильном пожаре на складе пострадал мужчина
На Екатеринбург-Арене «Урал» проиграл «Химкам» со счетом 1:3