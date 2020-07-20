В Свердловской области разрешили спектакли и концерты на открытом воздухе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил проведение культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе. Под эту категорию попадают спектакли, концерты, театральные представления, а также показы кинофильмов. Но при этом вместимость площадки должна быть не больше 50%. Соответствующее постановление глава региона уже подписал, оно вступило в силу.

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Фото: Евгений Куйвашев в Instagram

Как рассказал губернатор на своей странице в Instagram, помимо этого, теперь разрешены репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях без присутствия зрителей. Также разрешена работа оборудованных веранд открытого типа по всему региону, а не только в Екатеринбурге. А еще с этого момента смогу снова открыться музеи и библиотеки.

Кроме того, с этого момента можно проводить массовые культурные, физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях на объектах физкультуры и спорта с количеством посетителей, не превышающих 10% от вместимости площадки. Также снято ограничение на число людей, которые могут заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, а также гулять. Напомним, раньше спортом можно было заниматься только поодиночке.

И напоследок, глава региона убрал норму, касающуюся ограничения на количество пассажиров, которые могут одновременно ехать в легковом автомобиле.

Но при этом Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 27 июля. В первую очередь ограничения касаются людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Статистика по коронавирусу на 20 июляФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 18 023 случая заражения коронавирусом. Из этого числа 12 096 пациентов медикам удалось вылечить. К сожалению, еще 195 человек скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге у дома правительства молодежь устроила нелегальную вечеринку. Толпа подростков танцевала без масок рядом со сквером, который горожане защитили в прошлом году (подробнее)

Благодаря росту числа вылечившихся от коронавируса в Свердловской области освободилось 3% коек в больницах. В оперативном штабе по борьбе с болезнью отмечают снижение числа новых случаев заболевания (подробнее)

74 человека отправили на карантин: в Свердловскую область на самолете вернулись из Азербайджана 146 русских туристов. Россиян из других регионов отправили к себе домой (подробнее)