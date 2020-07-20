Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 20 июля 2020 года

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтверждены 234 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировано в уральской столице – 123.

Всего с начала пандемии на Среднем Урале COVID-19 заразились 18 023 человека, из которых полностью победили болезнь 12 096 пациентов.

Почему разрешают десятитысячный крестный ход в Екатеринбурге, но при этом штрафуют организаторов уличной дискотеки на две сотни участников? 00:00 00:00

За сутки кроме Екатеринбурга диагноз подтвердился у жителей Нижнего Тагила, Первоуральска, Кушвы, Нижней Салды и других населенных пунктов Среднего Урала.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Сейчас в инфекционных отделениях больниц Свердловской области остаются 5 833 пациента, 187 из которых находятся в тяжелом состоянии, 152 человека с коронавирусом помещены в палаты интенсивной терапии, 70 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Кому выгодно регулярно менять гранитные бордюры в Екатеринбурге? 00:00 00:00

Также за последние сутки зафиксированы еще две смерти от COVID-19, всего жертвами пандемии на Среднем Урале стали 195 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге у дома правительства молодежь устроила нелегальную вечеринку. Толпа подростков танцевала без масок рядом со сквером, который горожане защитили в прошлом году (подробнее)

Благодаря росту числа вылечившихся от коронавируса в Свердловской области освободилось 3% коек в больницах. В оперативном штабе по борьбе с болезнью отмечают снижение числа новых случаев заболевания (подробнее)

74 человека отправили на карантин: в Свердловскую область на самолете вернулись из Азербайджана 146 русских туристов. Россиян из других регионов отправили к себе домой (подробнее)