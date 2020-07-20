2020-07-20T11:27:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 20 июля 2020 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИН
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Екатеринбург пережил несколько жарких дней, горожане заполнили улицы, забыв о правилах безопасностиЕкатеринбург пережил несколько жарких дней, горожане заполнили улицы, забыв о правилах безопасностиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтверждены 234 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировано в уральской столице – 123.

Всего с начала пандемии на Среднем Урале COVID-19 заразились 18 023 человека, из которых полностью победили болезнь 12 096 пациентов.

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За сутки кроме Екатеринбурга диагноз подтвердился у жителей Нижнего Тагила, Первоуральска, Кушвы, Нижней Салды и других населенных пунктов Среднего Урала.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Сейчас в инфекционных отделениях больниц Свердловской области остаются 5 833 пациента, 187 из которых находятся в тяжелом состоянии, 152 человека с коронавирусом помещены в палаты интенсивной терапии, 70 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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Также за последние сутки зафиксированы еще две смерти от COVID-19, всего жертвами пандемии на Среднем Урале стали 195 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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