74 человека отправили на карантин: в Свердловскую область на самолете вернулись из Азербайджана 146 русских туристов
Россиян из других регионов отправили к себе домой
74 пассажира вывозного борта, прибывшего из Баку, были направлены в обсервацию в Свердловской области. Остальных - в другие регионы.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
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Авиакомпании продолжают возвращать в Екатеринбург уральских туристов, который в разгар пандемии оказались за границей. Так, сегодня, 19 июля, в столице Урала приземлился самолет, который привез из Азербайджана 146 россиян.
- 74 пассажира вывозного борта, прибывшего из Баку, были направлены в обсервацию до получения отрицательных тестов на COVID-19, - уточнили в оперативном штабе Свердловской области по борьбе с коронавирусом.
Остальных россиян отправили в свои регионы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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