В Екатеринбурге у дома правительства молодежь устроила нелегальную вечеринку

В Екатеринбурге и Свердловской области в начале этой недели установилась аномальная жара. По центру уральской столицы ежедневно до глубокой ночи гуляет молодежь.

Вечером, 17 июля, на площадь напротив здания регионального правительства компания молодых людей установила аппарату, после чего здесь началась дискотека. Дискотека длилась недолго, однако на нее пришло много молодежи (сотни человек), а музыка была слышная даже на площади 1905 года, что в 150 метрах от места сбора молодых людей.

Импровизированную тусовку сразу окрестили нелегальной. Ведь на Среднем Урале продолжают действовать ограничительные меры из-за коронавируса. Массовые мероприятия проводятся только по согласованию с региональными властями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/791276" frameborder="0"></iframe> Нелегальная дискотека в центре Екатеринбурга.Вечером 17 июля напротив здания областного правительства танцевали сотни человек. Видео паблик в Вк "Инцидент Екатеринбург"

Но молодежь не стала обращать внимания на запреты, ведь в Екатеринбурге менее чем за сутки прошел 10-тысячный Крестный ход в память о семье убитого в 1918 году в уральской столице императора Николая II. На этом разрешенном мероприятии почти все участники были без масок и перчаток.

Дискотеку провели в день визита в Екатеринбург министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Сейчас городская полиция занимается поисками организаторов вечеринки.

- По факту вечеринки сотрудниками полиции по Екатеринбургу возбуждено административное производство по статье 20.6.1. КоАП РФ, - рассказывают в пресс-группе УМВД по городу.

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